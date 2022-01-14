MGM превратит фильм «Дурак» Юрия Быкова в сериал

В производстве ремейка примут участие продюсеры Вячеслав Муругов и Влад Ряшин

Фильм Юрия Быкова ДУРАК приобретен компанией MGM Orion Television для адаптации в англоязычный сериал, сообщает Variety.

ДУРАК - не первый проект за авторством Юрия Быкова, который послужил основой для англоязычный адаптации. Известный мини-сериал Netflix «Семь секунд» является ремейком другого криминального триллера Быкова МАЙОР. За исполнение в этом проекте актриса Реджина Кинг получила премию «Эмми» и была номинирована на «Золотой Глобус».

Англоязычная версия ДУРАКА получила предварительное название «Коллапс». Продюсировать проект будут создатели «Семи секунд» Алекс Резник, Лоуренс Бендер и Кевин Браун. Продюсерами сериала также выступят Вячеслав Муругов и Влад Ряшин.

Фильм ДУРАК хорошо известен зарубежным профессионалам киноиндустрии как лауреат кинофестиваля в Локарно и многих других европейских фестивалей. Проект был произведен студией Rock Films, продюсерами картины являются Алексей Учитель и Кира Саксаганская.

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