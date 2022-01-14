top banner

MGM превратит фильм «Дурак» Юрия Быкова в сериал

Автор: Никита Никитин

14 января 2022

В производстве ремейка примут участие продюсеры Вячеслав Муругов и Влад Ряшин

Фильм Юрия Быкова ДУРАК приобретен компанией MGM Orion Television для адаптации в англоязычный сериал, сообщает Variety.

ДУРАК - не первый проект за авторством Юрия Быкова, который послужил основой для англоязычный адаптации. Известный мини-сериал Netflix «Семь секунд» является ремейком другого криминального триллера Быкова МАЙОР. За исполнение в этом проекте актриса Реджина Кинг получила премию «Эмми» и была номинирована на «Золотой Глобус».

Англоязычная версия ДУРАКА получила предварительное название «Коллапс». Продюсировать проект будут создатели «Семи секунд» Алекс Резник, Лоуренс Бендер и Кевин Браун. Продюсерами сериала также выступят Вячеслав Муругов и Влад Ряшин.

Фильм ДУРАК хорошо известен зарубежным профессионалам киноиндустрии как лауреат кинофестиваля в Локарно и многих других европейских фестивалей. Проект был произведен студией Rock Films, продюсерами картины являются Алексей Учитель и Кира Саксаганская.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Новости Кино TV online

Самое читаемое

«Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым проектом Marvel в России
Подробнее
Сериал «Почка» стал лидером по просмотрам на Kion в новогодние каникулы
Подробнее
«Последний богатырь» и «Чемпион мира» заработали в СНГ менее 3% своей кассы
Подробнее
Американская касса: «Человек-паук: Нет пути домой» превзошел сборы «Титаника»
Подробнее
Стали известны лауреаты премии «Золотой глобус»
Подробнее
Ольга Тарасова назначена главой кинопрокатного отдела в Arna Media
Подробнее
Международная касса: новый «Человек-паук» сумел возглавить прокат
Подробнее
Роскомнадзор напомнил онлайн-кинотеатрам о запрете на распространение информации о наркотиках
Подробнее
Берлинский кинофестиваль 2022 года состоится в офлайн-формате
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13–16 января
Подробнее
Американская гильдия актеров объявила номинантов своей премии по итогам 2021 года
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 13–16 января 2022 года
Подробнее
Предпродажи уикенда: «King’s Man: Начало» обгоняет «Плохих парней навсегда»
Подробнее
Трейлеры новинок уикенда: «King’s Man: Начало» на голову выше конкурентов
Подробнее
Кинопоиск представил топ тайтлов по итогам новогодних каникул
Подробнее
Касса России 6–9 января: «Последний богатырь: Посланник тьмы» занимает первое место
Подробнее
IVI рассказал о популярных в новогодние праздники проектах
Подробнее
Предварительная касса четверга: новинки стартуют ниже ожиданий
Подробнее
Официальная касса России: сборы триквела «Последнего богатыря» подобрались к отметке в 2 млрд рублей
Подробнее
Где и как снимали фильм «Последний богатырь: Посланник тьмы»
Подробнее

Новости по теме

Netflix заинтересовался американским ремейком «Иронии судьбы»
Подробнее
Amazon купил MGM за $8,45 млрд
Подробнее
Amazon может купить киностудию MGM
Подробнее
Студию MGM могут выставить на продажу
Подробнее
Фильм «Не время умирать» ушел на апрель 2021 года
Подробнее