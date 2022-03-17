Компания Amazon закрыла сделку по приобретению MGM

Цена вопроса составила $8,5 млрд

Онлайн-гигант Amazon закрыл сделку по приобретению киностудии MGM, сообщает Variety. Официально о готовящейся сделке было объявлено в прошлом мае, и с тех пор соглашение находилось на рассмотрении государственных регуляторов. Заключение сделки произошло спустя два дня после того, как Amazon и MGM получили разрешение антимонопольного регулятора Европейского союза, который одобрил предполагаемое приобретение студии MGM. Также до середины марта компания Amazon ждала официального уведомления от Федеральной торговой комиссии США. ФТК не падала иск до предложенного корпорацией срока, и это означает, что Amazon теперь может дать движение сделке. Впрочем, Федеральная торговая комиссия пока еще не дала официального одобрения сделке.

В заявлении Amazon сообщается что «легендарная студия почти со столетней историей, в библиотеке которой более 4000 полнометражных фильмов и 17 000 эпизодов сериалов, 180 наград «Оскар» и 100 премий «Эмми», прекрасно дополнит работу Prime Video и Amazon Studios по предоставлению клиентам разнообразного развлекательного опыта».

Amazon и MGM пока не раскрывают, кто войдет в руководство новой объединенной компании. В настоящий момент Amazon Studios возглавляет Дженнифер Салке. Согласно кулуарным разговорам, именно она должна может стать руководителем новой структуры. Также неясно, продолжит ли свою работу после слияния исполнительная команда MGM, в которую входят руководитель кинопроизводства Майкл Де Лука и глава телевизионного подразделения Марк Бернетт.

Старший вице-президент Prime Video и Amazon Studios Майк Хопкинс всячески приветствовал предстоящее слияние двух компаний и отметил в официальном сообщении, как сотрудники Prime Video и Amazon Studios с нетерпением ждут начала совместной работы с коллегами из MGM.

С момента вступления соглашения в силу каталог Amazon пополнится более чем на 4000 полнометражных тайтлов и 17 000 различных телешоу, созданных на MGM за 98 лет существования студии, в число которых входят легендарные франшизы о приключениях Джеймса Бонда, Розовой Пантеры, Рокки и многих других культовых персонажей. Хопкинс отмечает, что реальная финансовая ценность сделки заключается в получении в распоряжение Amazon крайне разнообразной библиотеки тайтлов MGM, которые в дальнейшем можно будет переосмыслять совместно с командой киностудии.

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