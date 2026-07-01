Warner Bros. займется экранизацией крипипасты про Сиреноголового

Режиссером картины выступит Брайан Даффилд

Warner Bros. приобрела права на экранизацию крипипасты СИРЕНОГОЛОВЫЙ (Siren Head), созданной канадским иллюстратором Тревором Хендерсоном. По данным Deadline, проект достался студии после конкурентной борьбы между пятью претендентами.

Режиссером картины выступит Брайан Даффилд (НИКТО ТЕБЯ НЕ СПАСЕТ, КИТ: ВО ТЬМЕ ГЛУБИН), который также напишет сценарий вместе с постановщиком ОРУДИЙ и новой ОБИТЕЛИ ЗЛА Заком Креггером.

Крипипаста «Сиреноголовый» появилась в 2018 году. Ее главный персонаж – гигантское гуманоидное существо с двумя сиренами вместо головы, охотящееся на людей и заманивающее жертв при помощи искаженных аудиосигналов. Позднее образ стал вирусным феноменом в соцсетях, собрав миллионы просмотров благодаря фанатскому контенту.

Интерес голливудских студий к интернет-фольклору заметно усилился после успеха картины ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ, которую A24 адаптировала на основе вирусных YouTube-роликов Кейна Парсонса. Теперь крупные компании все активнее ищут хоррор-IP, выросшие в сети и ориентированные на молодую аудиторию.

Фото: Trevor Henderson