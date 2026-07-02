Доля пиратского проката в российских кинотеатрах в первом полугодии 2026 года составила 11,6%

На неофициальные показы пришлось 4,1 млрд рублей кассовых сборов

За первое полугодие 2026 года совокупный оборот кинотеатров составил 35,2 млрд рублей. Из них на официальные релизы пришлось 31,1 млрд, на неофициальные показы – 4,1 млрд. Доля «серого» проката составила 11,6% от общего рынка.

Динамика рынка теневого сегмента за три года

· 1-е полугодие 2024: 2,9 млрд (11,2%)

· 1-е полугодие 2025: 3,3 млрд (12%)

· 1-е полугодие 2026: 4,1 млрд (11,6%)

В абсолютных деньгах теневой оборот вырос на 1,2 млрд по сравнению с 2024 годом. При этом доля неофициального проката остается относительно стабильной и колеблется в пределах 11-12% рынка.

Динамика рынка по зрителям неофициальных показов

· 1-е полугодие 2024: 8,2 млн человек

· 1-е полугодие 2025: 7,8 млн человек

· 1-е полугодие 2026: 8,0 млн человек

Аудитория сохраняется на уровне около 8 млн за полугодие без устойчивой динамики роста или спада.

Главным драйверами пиратского проката за первые шесть месяцев 2026 года стали АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ (1,2 млрд рублей*), ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА» (587,4 млн*), ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2 (317,3 млн*) и ПРЫГУНЫ (233 млн*).

* Разница между валовым бокс-офисом по итогам уикенда в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, подтвержденных дистрибьюторами.

Фото: кадр из фильма ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА»