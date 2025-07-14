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Стартовали сериального перезапуска «Гарри Поттера»

Автор: Илья Кувшинов

14 июля 2025

Первый сезон дебютирует на канале HBO и стриминговом сервисе HBO Max в 2027 году

Warner Bros. Discovery приступила к работе над грядущим сериальным перезапуском «Гарри Поттера» – съемки проекта стартовали на студии Warner Bros. Studios Leavesden в Великобритании.

Из новых лиц к проекту также присоединились: Рори Уилмот (Невилл Долгопупс), Амос Китсон (Дадли Дурсль), Луиза Брили (Роланда Трюк) и Антон Лессер (мистер Олливандер).

Напомним, что роли Гарри, Рона и Гермионы исполнят дебютанты Доминик Маклафлин, Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон.

Первый сезон нового «Гарри Поттера» дебютирует на канале HBO и стриминговом сервисе HBO Max в 2027 году.

Фото: Aidan Monaghan / HBO

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