Ханс Циммер напишет музыку для сериальной адаптации «Гарри Поттера»

Композитор будет работать вместе с коллегами по собственной компании Bleeding Fingers Music

Новый «Гарри Поттер» от HBO обзавелся композитором – музыку для проекта напишет Ханс Циммер и его компания Bleeding Fingers Music.

Отмечается, что над саундтреком он будет работать вместе с коллегами по компании Карой Талве и Андзэ Розман. Создатели проекта подчеркивают, что новая музыка отдаст дань уважения наследию полнометражной франшизы и одновременно переосмыслит ее звучание для телевидения.

Первый сезон проекта, основанный на первой книге Дж. К. Роулинг, дебютирует на HBO в 2027 году.

Фото: кадр из фильма HANS ZIMMER: HOLLYWOOD REBEL