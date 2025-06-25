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HBO Max запустится в июле в Грузии, Армении и Казахстане

Автор: Илья Кувшинов

25 июня 2025

Пользователям будут доступны два тарифных плана

Уже в июле Warner Bros. Discovery расширит покрытие своего стримингового сервиса HBO Max еще на 12 стран – в их числе окажутся Албания, Армения, Кипр, Эстония, Грузия, Исландия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Мальта и Таджикистан.

Отмечается, что пользователям будут доступны два тарифных плана: стандарт (9,99 евро в месяц или 99,90 евро в год) и премиум (11,99 евро в месяц или 119,00 евро в год).

В числе проектов, которые зрители смогут официально посмотреть на новых рынках – MINECRAFT В КИНО, фильмы франшизы ГАРРИ ПОТТЕР, сериалы «Одни из нас», «Больница Питт», «Белый лотос», «Миротворец» и многое другое.

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