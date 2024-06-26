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Сериальный перезапуск «Гарри Поттера» обзавелся шоураннером и режиссером

Автор: Илья Кувшинов

26 июня 2024

Ими станут Франческа Гардинер и Марк Майлод

Warner Bros. Discovery определилась с важными творческими единицами для грядущего перезапуска «Гарри Поттера» для канала HBO и стримингового сервиса Max.

Сценаристом и шоураннером проекта, как и ожидалось, выступит Франческа Гардинер, а режиссером сразу нескольких эпизодов – Марк Майлод.

Каждый из них является обладателем премии «Эмми» за драму HBO «Наследники»: Гардинер в составе продюсерской команды, а Майлод – как режиссер и продюсер.

Ранее глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав заявлял, что релиз первого сезона сериала предварительно запланирован на 2026 год. 

Фото: кадр из фильма ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ

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