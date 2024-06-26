Сериальный перезапуск «Гарри Поттера» обзавелся шоураннером и режиссером
Автор: Илья Кувшинов
26 июня 2024
Ими станут Франческа Гардинер и Марк Майлод
Warner Bros. Discovery определилась с важными творческими единицами для грядущего перезапуска «Гарри Поттера» для канала HBO и стримингового сервиса Max.
Сценаристом и шоураннером проекта, как и ожидалось, выступит Франческа Гардинер, а режиссером сразу нескольких эпизодов – Марк Майлод.
Каждый из них является обладателем премии «Эмми» за драму HBO «Наследники»: Гардинер в составе продюсерской команды, а Майлод – как режиссер и продюсер.
Ранее глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав заявлял, что релиз первого сезона сериала предварительно запланирован на 2026 год.
Фото: кадр из фильма ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ
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