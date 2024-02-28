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Продюсер «Наследников» может стать шоураннером сериального перезапуска «Гарри Поттера»

Автор: Илья Кувшинов

28 февраля 2024

Официальное решение студии будет объявлено в июне

Похоже, Warner Bros. Discovery определилась с тройкой финалистов на пост шоураннера сериального перезапуска «Гарри Поттера» для стримингового сервиса Max.

По сообщению Deadline, ими оказались Франческа Гардинер («Наследники»), Том Моран («Час дьявола») и Кэтлин Джордан («Молодые охотницы за головами»). Ожидается, что ближайшие несколько месяцев кандидаты посвятят доработке своих питчей, а официальное решение студии будет объявлено в июне.

Тем не менее, инсайдеры уверяют, что главным претендентом на должность является Франческа Гардинер, получившая в этом году вторую премию «Эмми» подряд в составе продюсерской команды «Наследников». В числе причин называются хорошие отношения продюсера с руководством HBO, а также наличие за плечами успешного проекта, который понравился как критикам, так и зрителям.

Напомним, что ранее глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав заявил, что релиз первого сезона шоу предварительно запланирован на 2026 год. 

Фото: кадр из фильма ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА

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