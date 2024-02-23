top banner

Сериальный перезапуск «Гарри Поттера» выйдет в 2026 году

Автор: Илья Кувшинов

23 февраля 2024

Об этом рассказал глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав

Warner Bros. Discovery определилась с датой релиза сериального перезапуска «Гарри Поттера» – по словам главы конгломерата Дэвида Заслава, его релиз предварительно запланирован на 2026 год. 

«Несколько недель назад я был в Лондоне вместе с генеральным директором HBO Кейси Блойсом и председателем Warner Bros Television Ченнингом Данжи, и мы встретились с Джоан Роулинг и ее командой. Обе стороны в восторге от возрождения франшизы. Разговоры выдались очень теплыми, и нам не терпится порадовать поклонников «Гарри Поттера» десятилетием новых историй на сервисе Max. Мы нацелились на дебют в 2026 году», – заявил он.

Напомним, что каждый из семи сезонов нового сериала будет основан на одной из книг Роулинг. В январе продюсерская команда проекта провела первые питчинги сценаристов, борющихся за право адаптировать сагу о мальчике, который выжил.

Фото: кадр из фильма ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Кощей в Эрмитаже: сборы российского кино за рубежом в 2023 году
Подробнее
«Рецепт любви»: картина об искусстве жизни по-французски
Подробнее
Disney обвинила зрителей в провалах своих последних проектов
Подробнее
Касса четверга: «Лед 3» возглавил прокат
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 12–18 февраля 2024 года
Подробнее
Минюст РФ признал актера Никиту Кукушкина* иноагентом
Подробнее
Никита Кологривый сыграет главную роль в байопике о Владимире Жириновском
Подробнее
Касса России: «Лед 3» стал лидером проката
Подробнее
Итоги российского кинопроката за 2023 год
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Лед 3» собрал больше 500 млн рублей
Подробнее
МВД России объявило в розыск гендиректора киностудии «Ленфильм»
Подробнее
Стали известны лауреаты премии BAFTA
Подробнее
Минкультуры назвало приоритетные направления поддержки кино в 2024 году
Подробнее
В Москве прошла премьера сериала «Красный 5»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22–25 февраля
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Командир» идет на уровне «На солнце, вдоль рядов кукурузы»
Подробнее
Фонд кино начал прием заявок на поддержку модернизации кинозалов в 2024 году
Подробнее
Люк Бессон экранизирует «Дракулу» Брэма Стокера
Подробнее
«Хозяин» Юрия Быкова вошел в программу кинофестиваля в Белграде
Подробнее
Стриминговые сервисы Peacock и Paramount+ могут объединиться
Подробнее