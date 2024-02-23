Сериальный перезапуск «Гарри Поттера» выйдет в 2026 году

Об этом рассказал глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав

Warner Bros. Discovery определилась с датой релиза сериального перезапуска «Гарри Поттера» – по словам главы конгломерата Дэвида Заслава, его релиз предварительно запланирован на 2026 год.

«Несколько недель назад я был в Лондоне вместе с генеральным директором HBO Кейси Блойсом и председателем Warner Bros Television Ченнингом Данжи, и мы встретились с Джоан Роулинг и ее командой. Обе стороны в восторге от возрождения франшизы. Разговоры выдались очень теплыми, и нам не терпится порадовать поклонников «Гарри Поттера» десятилетием новых историй на сервисе Max. Мы нацелились на дебют в 2026 году», – заявил он.

Напомним, что каждый из семи сезонов нового сериала будет основан на одной из книг Роулинг. В январе продюсерская команда проекта провела первые питчинги сценаристов, борющихся за право адаптировать сагу о мальчике, который выжил.

Фото: кадр из фильма ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА