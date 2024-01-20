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Сериальный перезапуск «Гарри Поттера» ищет сценаристов

Автор: Илья Кувшинов

20 января 2024

Первые питчинги уже прошли на этой неделе в Лос-Анджелесе

Max приступил к работе над сериальным перезапуском «Гарри Поттера», который был анонсирован в апреле прошлого года. По сообщению Deadline, на этой неделе в Лос-Анджелесе прошли первые питчинги сценаристов, борющихся за право адаптировать семь книг Дж. К. Роулинг.

В их числе оказались Марта Хиллер («Последнее королевство»), Кэтлин Джордан («Молодые охотницы за головами»), Том Моран («Час дьявола») и Майкл Лессли (ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: БАЛЛАДА О ЗМЕЯХ И ПЕВЧИХ ПТИЦАХ).

Инсайдеры утверждают, что лучшие кандидаты отправятся на следующий раунд питчингов в Великобританию. Пока неизвестно, насколько сейчас в процесс вовлечена сама Роулинг, однако ожидается, она будет участвовать в принятии решений по проекту и выступит его исполнительным продюсером.

Отмечается, что в грядущем сериале могут быть задействованы сразу несколько сценаристов, участвующих сейчас в питчингах. Также, по слухам, Max открыт для разработки сразу нескольких идей во вселенной «Гарри Поттера» – источники, однако, подчеркнули, что весь процесс пока еще находится на ранней стадии.

Напомним, что каждый из семи сезонов нового сериала будет основан на одной из книг Дж. К. Роулинг. Warner Bros. Discovery надеется, что проект станет краеугольным камнем новой стратегии развития стримингового сервиса Max.

Фото: кадр из фильма ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ

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