Warner Bros. планирует снять сериал по книгам о Гарри Поттере

Джоан Роулинг выступит консультантом проекта

Warner Bros. Discovery Inc. близка к сделке по созданию нового онлайн-сериала, основанного на вселенной Гарри Поттера. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.

Каждый из семи сезонов сериала будет основан на одной из книг Дж. К. Роулинг. Компания надеется, что сериал станет краеугольным камнем новой стратегии развития стриминговых сервисов Warner Bros., о которой будет объявлено на следующей неделе. Исполнительный директор WB Дэвид Заслав и глава HBO Кейси Блойс долго и напряженно работали над тем, чтобы убедить Джоан Роулинг принять участие в создании нового сериала, однако на сегодняшний день сделка не завершена.

Тем не менее, по словам источников, писательница так или иначе будет участвовать в проекте, чтобы обеспечить соответствие продукта ее оригинальному литературному материалу. Роулинг не станет шоураннером сериала и не будет выступать в качестве его основного создателя, скорее она станет консультантом для кинематографистов, не присутствуя на съемках ежедневно.

Warner Bros. уже давно занимается созданием телесериала о Гарри Поттере, слухи о проекте появились в январе 2021 года. Warner Bros. Discovery готовится к проведению презентации для инвесторов и широкой публики, которая состоится 12 апреля. На ней будет анонсирована интеграция HBO Max и Discovery +, а также планы стримингового сегмента компании.

Warner Bros. ранее экранизировала каждую книгу из серии Роулинг о Гарри Поттере, фильмы франшизы стали блокбастерами, получившими культовый статус среди поклонников вселенной. Последняя картина ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ вышла в 2011 году. Фильмы собрали более $7,7 млрд в мировом прокате.