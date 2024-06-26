top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Сериальный перезапуск «Гарри Поттера» и приквел «Оно» перестанут быть эксклюзивами для стриминга Max

Сериальный перезапуск «Гарри Поттера» и приквел «Оно» перестанут быть эксклюзивами для стриминга Max

Автор: Илья Кувшинов

26 июня 2024

Warner Bros. Discovery приняла решение выпускать свои высокобюджетные сериалы в эфире HBО

Warner Bros. Discovery меняет стратегию выпуска своих высокобюджетных оригинальных проектов для стриминга Max – по сообщению Deadline, как минимум несколько заявленных ранее эксклюзивов сервиса также стартуют в эфире канала HBO.

Среди них – предстоящая адаптация «Гарри Поттера», приквел ОНО «Добро пожаловать в Дерри» с Биллом Скарсгардом, а также проект DC «Фонари» о двух Зеленых фонарях – Хэле Джордане и Джоне Стюарте.

Пока неизвестно, останутся ли эксклюзивами для сервиса грядущий спин-офф БЭТМЕНА Мэтта Ривза – мини-сериал «Пингвин» с Колином Фарреллом – и фантастический сериал «Дюна: Пророчество». Инсайдеры подчеркивают, что обсуждения на их счет пока еще идут.

Стоит отметить, что релиз проектов в эфире HBO скорее всего не повлияет на их параллельный запуск на сервисе Max, однако очевидно, что компания под управлением Дэвида Заслава не уверена в необходимости снимать высокобюджетные сериалы только для стримингов.

Фото: кадр из фильма ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Восточное золото: анализ киноиндустрии Дальнего Востока
Подробнее
Владимир Путин подписал закон о блокировке зеркал пиратских сайтов
Подробнее
Сергей Урсуляк займется многосерийной экранизацией романа «Война и мир»
Подробнее
Второй сезон «Дома дракона» выйдет в России официально
Подробнее
Сарик Андреасян снимет полнометражный фильм по роману «Война и мир»
Подробнее
Предварительная касса четверга: пиратский релиз «Головоломки 2» возглавил прокат
Подробнее
Предварительная касса уикенда: пиратский релиз «Головоломки 2» возглавил прокат
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 17–23 июня 2024 года
Подробнее
Институт развития интернета попал под санкции Евросоюза
Подробнее
Cтартовал VI фестиваль сериалов «Пилот»
Подробнее
СПбМКФ открыл аккредитацию участников
Подробнее
Минюст РФ признал режиссера Романа Качанова* иноагентом
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Три богатыря» опережают «Смешариков», а «Тур с Иванушками» – «Непослушников»
Подробнее
Касса четверга: лидером проката стал пиратский релиз «Головоломки 2»
Подробнее
Бакур Бакурадзе получил награду за лучшую режиссуру на кинофестивале в Шанхае
Подробнее
Стали известны победители фестиваля сериалов «Пилот»
Подробнее
Касса России: первое место заняли пиратские релизы
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 20–23 июня
Подробнее
CineEurope 2024: Презентация Disney
Подробнее
Телеканал ТВ-3 отпраздновал свой 30-летний юбилей
Подробнее

Новости по теме

Второй сезон «Дома дракона» выйдет в России официально
Подробнее
Warner Bros. готовит новые фильмы во вселенной «Властелина колец»
Подробнее
Киновселенную DC ждет глобальный перезапуск
Подробнее
Sony Pictures займется дистрибуцией проектов компании Legendary
Подробнее
Число подписчиков сервисов Warner Bros. Discovery приблизилось к 95 млн
Подробнее