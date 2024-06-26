Сериальный перезапуск «Гарри Поттера» и приквел «Оно» перестанут быть эксклюзивами для стриминга Max

Warner Bros. Discovery приняла решение выпускать свои высокобюджетные сериалы в эфире HBО

Warner Bros. Discovery меняет стратегию выпуска своих высокобюджетных оригинальных проектов для стриминга Max – по сообщению Deadline, как минимум несколько заявленных ранее эксклюзивов сервиса также стартуют в эфире канала HBO.

Среди них – предстоящая адаптация «Гарри Поттера», приквел ОНО «Добро пожаловать в Дерри» с Биллом Скарсгардом, а также проект DC «Фонари» о двух Зеленых фонарях – Хэле Джордане и Джоне Стюарте.

Пока неизвестно, останутся ли эксклюзивами для сервиса грядущий спин-офф БЭТМЕНА Мэтта Ривза – мини-сериал «Пингвин» с Колином Фарреллом – и фантастический сериал «Дюна: Пророчество». Инсайдеры подчеркивают, что обсуждения на их счет пока еще идут.

Стоит отметить, что релиз проектов в эфире HBO скорее всего не повлияет на их параллельный запуск на сервисе Max, однако очевидно, что компания под управлением Дэвида Заслава не уверена в необходимости снимать высокобюджетные сериалы только для стримингов.

Фото: кадр из фильма ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ