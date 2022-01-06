Число подписчиков HBO и HBO Max достигло 73,8 млн

Суммарный объем аудитории на конец 2021 года превысил ожидания WarnerMedia

К концу 2021 года стриминг-сервис HBO Max и кабельный телеканал HBO набрали совокупно 73,8 млн подписчиков по всему миру, сообщает Screen Daily. Полученный результат превысил прогнозы руководителей WarnerMedia, ожидавших набрать 70-73 млн подписок к концу года.

Компания WarnerMedia, входящая в состав телеком-холдинга AT&T, запустила HBO Max в США в 2020 году. К концу третьего квартала ушедшего года количество подписчиков двух сервисов (количество пользователей HBO Max и HBO, как правило, объединяются) составляло 69,4 млн. Данные о подписчиках двух площадок обнародованы холдингом AT&T в преддверии финансового отчета за четвертый квартал, который выйдет в конце января.

Прирост подписной базы в четвертом квартале вызван главным образом спросом на сериал «И просто так...», который является долгожданным продолжением культового проекта «Секс в большом городе», а также гибридному релизу высокобюджетных фантастических проектов ДЮНА и МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ.

Дополнительный приток аудитории HBO Max также получил за счет международной экспансии. В июне 2021 года сервис был запущен на 39 рынках Латинской Америки и Карибского бассейна, а на октябрь пришелся запуск в Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Испании. Распространение HBO Max продолжится на большинстве европейских рынков в наступившем году. Исключение составляют Великобритания, Германия и Италия – на этих рынках у HBO действуют партнерские отношения со Sky.

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