Приквел «Игры престолов» попал в топ-3 лучших дебютов на HBO Max

Сериал «Рыцарь Семи Королевств» за три дня смог привлечь 6,7 млн зрителей

Фэнтезийный сериал «Рыцарь Семи Королевств» покорил зрителей – за первые три дня приквел «Игры престолов» смог привлечь 6,7 млн зрителей на всех платформах. По данным HBO, это один из трех самых успешных стартов в истории стриминга HBO Max.

Для сравнения, второй сезон медицинской драмы «Питт» за аналогичные три дня собрал 5,4 млн зрителей, а четвертый сезон финансового триллера «Индустрия» – 800 тыс.

Действие экранизации одноименного цикла повестей Джорджа Мартина разворачивается в Вестеросе за 100 лет до борьбы за Железный Трон. По сюжету, сир Дункан Высокий знакомится с мальчиком по имени Эгг, который скрывает тайну своего происхождения. Сделав мальчишку своим оруженосцем, наивный и отважный рыцарь вместе с ним отправляется в путешествие по континенту, периодически попадая в различные передряги.

Стоит отметить, что HBO уже продлил «Рыцаря Семи Королевств» на второй сезон.

Фото: кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»