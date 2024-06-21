Второй сезон «Дома Дракона» выйдет в России официально

Карточка проекта появилась в онлайн-кинотеатре Okko

У нас есть хорошие новости для поклонников сериала HBO «Дом Дракона» – похоже, продолжение шоу все-таки появится на российских платформах официально.

БК обнаружил, что в онлайн-кинотеатре Okko появилась карточка для второго сезона приквела «Игры престолов». Дата релиза пока не называется.

По всему миру новые серии проекта стартовали с 16 июня.

Фото: кадр из сериала «Дом Дракона»