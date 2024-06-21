Второй сезон «Дома Дракона» выйдет в России официально
Автор: БК
21 июня 2024
Карточка проекта появилась в онлайн-кинотеатре Okko
У нас есть хорошие новости для поклонников сериала HBO «Дом Дракона» – похоже, продолжение шоу все-таки появится на российских платформах официально.
БК обнаружил, что в онлайн-кинотеатре Okko появилась карточка для второго сезона приквела «Игры престолов». Дата релиза пока не называется.
По всему миру новые серии проекта стартовали с 16 июня.
Фото: кадр из сериала «Дом Дракона»
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