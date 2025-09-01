Уорвик Дэвис сыграет профессора Флитвика в новом «Гарри Поттере»

Он стал первым актером из оригинальных фильмов франшизы, который вернется к своей роли

В сериальной адаптации «Гарри Поттера» появится знакомое лицо – Уорвик Дэвис снова сыграет профессора Флитвика в проекте для канала HBO и стримингового сервиса HBO Max.

На данный момент он является единственным актером из оригинальных фильмов франшизы, который вернется к своей роли в новой экранизации романов Дж. К. Роулинг.

Помимо этого, HBO представили еще семь новых актеров:

• Элайджа Ошин (Дин Томас)

• Финн Стивенс (Крэбб)

• Уильям Нэш (Гойл)

• Сирин Саба (профессор Стебль)

• Ричард Дерден (профессор Биннс)

• Брид Бреннан (мадам Помфри)

• Ли Гилл (Крюкохват)

Съемки нового «Гарри Поттера» начались в Великобритании в июле.

