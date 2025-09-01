Уорвик Дэвис сыграет профессора Флитвика в новом «Гарри Поттере»
Он стал первым актером из оригинальных фильмов франшизы, который вернется к своей роли
В сериальной адаптации «Гарри Поттера» появится знакомое лицо – Уорвик Дэвис снова сыграет профессора Флитвика в проекте для канала HBO и стримингового сервиса HBO Max.
На данный момент он является единственным актером из оригинальных фильмов франшизы, который вернется к своей роли в новой экранизации романов Дж. К. Роулинг.
Помимо этого, HBO представили еще семь новых актеров:
• Элайджа Ошин (Дин Томас)
• Финн Стивенс (Крэбб)
• Уильям Нэш (Гойл)
• Сирин Саба (профессор Стебль)
• Ричард Дерден (профессор Биннс)
• Брид Бреннан (мадам Помфри)
• Ли Гилл (Крюкохват)
Съемки нового «Гарри Поттера» начались в Великобритании в июле.
Фото: кадр из фильма ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ