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Стал известен актерский состав грядущего сериала по «Гарри Поттеру»

Автор: Илья Кувшинов

14 апреля 2025

В числе анонсированных имен – Джон Литгоу, Ник Фроcт и Паапа Эссьеду

Warner Bros. Discovery представила часть актеров грядущего сериального перезапуска «Гарри Поттера» для канала HBO и стримингового сервиса Max.

В проекте примут участие Джон Литгоу (профессор Дамблдор), Джанет МакТир (Минерва МакГонагалл), Паапа Эссьеду (Северус Снейп), Ник Фроcт (Рубеус Хагрид), Люк Таллон (профессор Квирелл) и Пол Уайтхаус (Аргус Филч).

Напомним, что каждый из семи сезонов нового сериала будет основан на одной из книг Дж. К. Роулинг о мальчике, который выжил.

Фото: Warner Bros.

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