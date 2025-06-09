Стали известны новые актеры из сериального перезапуска «Гарри Поттера»

В их числе – исполнители ролей Драко Малфоя и семьи Дурслей

Warner Bros. Discovery представила еще девять актеров из грядущего сериального перезапуска «Гарри Поттера» для канала HBO и стримингового сервиса HBO Max.

• Кэтрин Паркинсон (Молли Уизли)

• Локс Пратт (Драко Малфой)

• Джонни Флинн (Люциус Малфой)

• Лео Эрли (Шеймус Финниган)

• Алессия Леони (Парвати Патил)

• Сиенна Муса (Лаванда Браун)

• Бел Паули (Петунья Дурсль)

• Даниэль Ригби (Вернон Дурсль)

• Берти Карвел (министр магии Корнелиус Фадж)

Напомним, что ранее были объявлены актеры на роли Гарри, Рона и Гермионы. Каждый из семи сезонов нового сериала будет основан на одной из книг Дж. К. Роулинг о мальчике, который выжил.

Фото: HBO