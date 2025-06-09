Стали известны новые актеры из сериального перезапуска «Гарри Поттера»
Автор: Илья Кувшинов
9 июня 2025
В их числе – исполнители ролей Драко Малфоя и семьи Дурслей
Warner Bros. Discovery представила еще девять актеров из грядущего сериального перезапуска «Гарри Поттера» для канала HBO и стримингового сервиса HBO Max.
• Кэтрин Паркинсон (Молли Уизли)
• Локс Пратт (Драко Малфой)
• Джонни Флинн (Люциус Малфой)
• Лео Эрли (Шеймус Финниган)
• Алессия Леони (Парвати Патил)
• Сиенна Муса (Лаванда Браун)
• Бел Паули (Петунья Дурсль)
• Даниэль Ригби (Вернон Дурсль)
• Берти Карвел (министр магии Корнелиус Фадж)
Напомним, что ранее были объявлены актеры на роли Гарри, Рона и Гермионы. Каждый из семи сезонов нового сериала будет основан на одной из книг Дж. К. Роулинг о мальчике, который выжил.
Фото: HBO
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