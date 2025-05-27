Стали известны исполнители главных ролей в новой экранизации «Гарри Поттера»
Автор: Илья Кувшинов
27 мая 2025
Молодые актеры были выбраны из более чем 32 тыс человек
Warner Bros. Discovery представила исполнителей главных ролей в грядущем сериальном перезапуске «Гарри Поттера» для канала HBO и стримингового сервиса Max.
Роли Гарри, Рона и Гермионы исполнят дебютанты Доминик Маклафлин, Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон. Отмечается, что молодые актеры были выбраны из более чем 32 тыс человек.
Напомним, что каждый из семи сезонов нового сериала будет основан на одной из книг Дж. К. Роулинг о мальчике, который выжил.
Фото: Warner Bros.
Самое читаемое
Компания Slon Sales House заключила ряд сделок по российским проектам на Marche du film 2025Подробнее
Документальный фильм Маши Черной «Осколки» получил награду Doc AllianceПодробнее
Предпродажи уикенда: «Соловей против Муромца» стартует вровень со сказкой «Баба Яга спасает мир»Подробнее
«Новый сезон» объявил даты проведения в 2025 годуПодробнее
Подведены итоги «Недели критики» Каннского кинофестиваляПодробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22-25 маяПодробнее
Пророк и шелк: итоги российского онлайн-проката в апреле 2025 годаПодробнее
Фестиваль «Медвежонок 3» объявил состав «детского» жюриПодробнее
Предварительная касса четверга: «Соловей против Муромца» ожидаемо возглавил прокатПодробнее
Выручка «МТС Медиа» в первом квартале 2025 года выросла на 1,4 млрд рублейПодробнее
Официальная касса России: длинные щупальца российского блокбастераПодробнее
Стали известны победители 78-го Каннского кинофестиваляПодробнее
В Москве состоялась премьера сериала «Фишер. Затмение»Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 19–25 мая 2025 годаПодробнее
В Москве состоялась премьера трагикомедии «Правила Филиппа»Подробнее
Касса четверга: прокат возглавил «Соловей против Муромца»Подробнее
В Каннах вручили призы программы «Особый взгляд»Подробнее
Стали известны лауреаты третьей профессиональной премии Гильдии кастинг-директоровПодробнее
Предварительная касса уикенда: «Соловей против Муромца» расположился на первой строчкеПодробнее
Американская касса: заключительная «Миссия невыполнима» уступила «Лило и Стичу»Подробнее