Стали известны исполнители главных ролей в новой экранизации «Гарри Поттера»

Молодые актеры были выбраны из более чем 32 тыс человек

Warner Bros. Discovery представила исполнителей главных ролей в грядущем сериальном перезапуске «Гарри Поттера» для канала HBO и стримингового сервиса Max.

Роли Гарри, Рона и Гермионы исполнят дебютанты Доминик Маклафлин, Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон. Отмечается, что молодые актеры были выбраны из более чем 32 тыс человек.

Напомним, что каждый из семи сезонов нового сериала будет основан на одной из книг Дж. К. Роулинг о мальчике, который выжил.

Фото: Warner Bros.