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Андрей Золотарев готовит полнометражный режиссерский дебют

Автор: Вероника Скурихина

13 июля 2025

Сценарий комедии «Победила молодость» написан им совместно с Равшаной Курковой

Сценарист и продюсер Андрей Золотарев готовится к съемкам полнометражного режиссерского дебюта, который он представил в рамках деловой программы кинофестиваля «Горький fest».

Комедия ПОБЕДИЛА МОЛОДОСТЬ расскажет о бывшем заключенном, который случайно спасает подростка, решившего покончить жить самоубийством, и оказывается в его теле. Теперь у него есть шанс прожить свою жизнь совсем по-другому.

«Мы стараемся каждый раз делать что-то новое – искать какие-то жанры и ходы, которых у нас не было. Из референсов, наверное, это НАЗАД В БУДУЩЕЕ. Хотя это будет картина не про перемещение во времени, но это жанровый референс – вот это сочетание легкости, тональности и трогательности», – подчеркнул он в разговоре с БК.

Идея проекта принадлежит Равшане Курковой, она же выступила соавтором сценария вместе с Золотаревым.

«Равшана рассказала мне свою идею. И, честно говоря, я изначально довольно скептически к этому подходил. Думаю, хорошая актриса, хочет свой проект. Кто из хороших актрис не хочет свой проект? И вдруг выяснилось, что это какая-то очень классная штука. Я настолько влюбился в этот проект, что искренне захотел сесть в режиссерское кресло», – добавил постановщик. 

В дрим-касте на главные роли – Макар Хлебников и Федор Лавров. Предполагается, что в небольшой роли появится и сама Куркова.

Съемки пройдут в следующем году в Екатеринбурге. Производством проекта будет заниматься Iney Productions совместно с Art Pictures Studio. Партнерами картины также выступят «НМГ Кинопрокат» и телеканал СТС.

Напомним, что в фильмографии Золотарева уже есть режиссерский проект – короткометражная лента «Репетитор» с Максимом Матвеевым и Мариной Зудиной.

Фото: Ксения Угольникова

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