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Генеральный продюсер «Горький fest» Оксана Михеева готовит сериальный дебют

Автор: Вероника Cкурихина

14 июля 2025

Производством сериала «Баранов» займется студия Look Film

Генеральный продюсер «Горький fest» Оксана Михеева в рамках деловой программы смотра объявила о своем режиссерском сериальном дебюте – им станет проект с рабочим названием «Баранов», посвященный губернатору Николаю Михайловичу Баранову.

В 1892 году на фоне вспышки холеры он решил не закрывать город, а бороться с болезнью и тем самым спасти проведение Нижегородской ярмарки – именно так Баранов и стал известен как человек, удержавший «Золотой карман России» от краха.

Производством сериала, который разрабатывается уже больше четырех лет, займется студия Look Film под руководством продюсера Александра Плотникова.

«Мы начали заниматься этой историей где-то после ковида. Как бы это смешно не звучало, но он нас в какой-то степени вдохновил. В особенности, меня очень сильно зацепило сравнение того, как они справлялись с этой эпидемией тогда, и как мы тяжело переживали все происходящее. Почему мы так долго это делали? Можно было уже давно бросить и взяться за что-то другое, потому что идей миллион, но вот она до сих пор не отпускает», – поделилась в разговоре с БК Оксана Михеева.

В дримкасте проекта заявлены Константин Хабенский, Юлия Снигирь, Сергей Безруков, Юра Борисов, Иван Янковский, Полина Гухман и другие звезды российского кино. Многие сцены планируют снимать в Нижнем Новгороде и области. Стилистическими референсами заявлены сериалы «Корона», «Ликвидация» и «Сегун». В качестве исторического консультанта прямо во время дискуссии был приглашен писатель, историк Николай Свечин, чьи произведения уже легли в основу сериала «Злые люди».

«Эту тему раньше не экранизировали – ее чуть-чуть коснулись в “Злых людях”, но там все-таки больше детективная история. Чем больше мы рыли материала, тем больше удивлялись тому, насколько это все круто. Мне кажется, что важно показать масштаб личности и само это историческое событие», – добавила режиссер.

Сейчас «Баранов» находится на финальной стадии написания сценария и в подготовке к запуску производства. Для самой Михеевой это будет первый большой режиссерский проект – ранее она сделала в качестве постановщика веб-сериалы «Выжившие. Беременная» и «Вампир Алеша», а также ряд короткометражных картин.

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