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Роман Кантор запустил собственную производственную компанию

Автор: БК

11 июля 2025

Одним из проектов станет переосмысление «Идиота» в формате сериала для платформы

Роман Кантор выходит на рынок производства – сценарист и продюсер рассказал в интервью БК, что запустил собственную компанию «КАНТОРА».

По его словам, цель продакшна – делать уникальные амбициозные проекты, которые бы выделялись на рынке.

«Я хочу сформировать вокруг себя такую атмосферу, в которой талантливые творцы будут встречаться со сценариями своей мечты. За годы работы я очертил вокруг себя круг близких мне по духу людей. Любимые режиссеры, соавторы-сценаристы, операторы, композиторы, художники, монтажеры. Мне очень нравится собирать их вместе для большого общего дела. Как в ДРУЗЬЯХ ОУШЕНА. Потому что я видел, как горят глаза художника, когда он верит в то, что делает что-то “большое”, что-то “настоящее”, что-то, ради чего мы все здесь изначально и собрались. Это ни с чем не сравнимое чувство. И оно напрямую, через экран, передается зрителю, который чувствует эту страсть в кадре», – подчеркнул Кантор.

В разработке у «КАНТОРЫ» сейчас находятся сразу несколько историй. Одна из них – неожиданное переосмысление «Идиота» Ф.М. Достоевского в формате сериала для платформы. Ожидается, что детальная информация по проектам появится немного позднее.

Интервью с Романом Кантором целиком доступно в новом электронном выпуске БК.

Фото: личный архив спикера

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