Фонд кино проведет очную защиту проектов кинокомпаний-лидеров

Онлайн-трансляция начнется 15 июля в 16:00

15 июля в ТАСС состоится очная защита национальных фильмов, производство которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства.

Онлайн-трансляция начнется в 16:00 и будет доступна как на сайте Фонда кино, так и на сайте информагентства.

Напомним, что сейчас в списке компаний-лидеров находятся «ВБД Груп», «Дирекция кино», Art Pictures Studio, «Водород», Кинокомпания СТВ, «МЕМ», «ПРОФИТ», Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова и «Централ Партнершип».