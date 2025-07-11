Фонд кино проведет очную защиту проектов кинокомпаний-лидеров
Автор: БК
11 июля 2025
Онлайн-трансляция начнется 15 июля в 16:00
15 июля в ТАСС состоится очная защита национальных фильмов, производство которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства.
Онлайн-трансляция начнется в 16:00 и будет доступна как на сайте Фонда кино, так и на сайте информагентства.
Напомним, что сейчас в списке компаний-лидеров находятся «ВБД Груп», «Дирекция кино», Art Pictures Studio, «Водород», Кинокомпания СТВ, «МЕМ», «ПРОФИТ», Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова и «Централ Партнершип».
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