Фонд кино утвердил лидеров отечественного кинопроизводства на 2025 год
Автор: БК
16 мая 2025
В список вошли 9 компаний
Фонд кино утвердил лидеров отечественного кинопроизводства на 2025 год. Список компаний можно найти на сайте организации.
Перечень лидеров отечественного кинопроизводства на 2025 год (расположены в алфавитном порядке):
- АО «ВБД Груп»;
- АО «Дирекция Кино»;
- ООО «Арт Пикчерс Студия»;
- ООО «Водород 2011»;
- ООО «Кинокомпания «СТВ»;
- ООО «МЕМ»
- ООО «ПРОФИТ»
- ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова»;
- ООО «Централ Партнершип».
Отметим, что по сравнению с 2024 годом список покинула компания «1-2-3 Продакшн». Новые участники перечня - ООО «МЕМ» и ООО «ПРОФИТ».
Фото: Фонд кино
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