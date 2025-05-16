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Фонд кино утвердил лидеров отечественного кинопроизводства на 2025 год

Автор: БК

16 мая 2025

В список вошли 9 компаний

Фонд кино утвердил лидеров отечественного кинопроизводства на 2025 год. Список компаний можно найти на сайте организации

Перечень лидеров отечественного кинопроизводства на 2025 год (расположены в алфавитном порядке):

- АО «ВБД Груп»;

- АО «Дирекция Кино»;

- ООО «Арт Пикчерс Студия»;

- ООО «Водород 2011»;

- ООО «Кинокомпания «СТВ»;

- ООО «МЕМ»

- ООО «ПРОФИТ»

- ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова»;

- ООО «Централ Партнершип».

Отметим, что по сравнению с 2024 годом список покинула компания «1-2-3 Продакшн». Новые участники перечня - ООО «МЕМ» и ООО «ПРОФИТ». 

 

Фото: Фонд кино

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