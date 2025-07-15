Фонд кино провел питчинг проектов кинокомпаний-лидеров

Всего экспертам было представлено 23 проекта

15 июля в ТАСС состоялась очная защита национальных фильмов, производство которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства. Всего экспертам было представлено 23 проекта.

Открыла питчинг приключенческая сказка КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова. В центре повествования – мальчик, который не любил и не верил в русские сказки: правда, до того момента, пока случайно не попал в волшебный сундук и не оказался в сказочном мире. Именно там Ивану предстоит столкнуться с нечистой силой, обрести друзей, совершить самый настоящий подвиг, а также начать понимать глубокий смысл русских сказок. Режиссером картины выступает Алексей Нужный (БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ). Съемки проекта идут – прошли двадцать съемочных дней, уже завершились блоки в Москве и Сергиевом Посаде, а с 1 августа группа переместится в декорацию Тридевятого царства. К ранее заявленному актерскому составу (Мирон Проворов, Санта Нужная, Ирина Горбачева и Мария Аронова) также присоединилась певица Пелагея. По словам продюсера Леонида Верещагина, релиз картины может состояться следующей весной или летом. Партнерами проекта выступают телеканал «Россия» и компания «Централ Партнершип».

Вторым проектом студии «ТРИТЭ» стала приключенческая драма КОРОЛЕВА АННА. Картина, действие которой разворачивается в XI веке, рассказывает о дочери великого князя Ярослава Мудрого, выданной замуж за французского короля, и ее путешествии через всю Европу. Оберегать княжну в опасном пути должен воин Остромир, который перед отправлением приносит ее отцу клятву, что любой ценой доставит княжну жениху, но во время путешествия кортежа Остромир и Анна влюбляются друг в друга. В режиссерском кресле – Алексей Сидоров (Т-34), он же написал сценарий. Съемки уже идут и должны завершиться в конце октября. Роли Остромира и Анны исполняют Илья Маланин и Екатерина Воронина, а партия Ярослава Мудрого досталась Сергею Безрукову. Также в актерском составе задействованы Владимир Яглыч, Даниил Киселев и Алексей Кравченко. Партнерами проекта также выступают телеканал «Россия» и компания «Централ Партнершип».

Блок картин Кинокомпании СТВ открылся сказкой САДКО. По сюжету музыкант Садко возвращается в былинный Новгород после дальнего плавания и встречает княжну Забаву. В детстве они учились вместе музыке и дружили, а теперь они влюбляются друг в друга. Однако, отец Забавы хочет выдать ее за богатого купца Дормидонта и приказывает избавиться от Садко. Садко топят, но он не умирает, а попадает в подводное царство, где заключает с Морским царем сделку − отдать треть своего таланта музыканта за несметные богатства и возвращение на землю. Картина станет полнометражным дебютом режиссера Владимира Ваулина, одного из самых востребованных рекламных постановщиков России. Креативным продюсером проекта выступает Даша Чаруша, а продюсерами – Сергей Сельянов, Дмитрий Литвинов и Екатерина Кононенко. В дрим-касте на роль Садко заявлены Никита Кологривый и Антон Рогачев, а на роль Забавы – Ника Здорик и Екатерина Воронина. В числе потенциальных локаций для съемок рассматриваются Новгород, Суздаль и Псков.

Семейное фэнтези ЧУДО-ЮДО (Кинокомпания СТВ) расскажет о дочери могущественных магов по имени Обида, которая в день совершеннолетия узнает, что она лишена волшебной силы, переходящей по наследству от родителей. Вместе со своим таинственным другом Чудо-Юдо девушка отправляется в мир людей на поиски жениха, чтобы снять проклятье. Постановщиком ленты выступает Серик Бейсеу (ОТРАЖЕНИЕ ТЬМЫ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ). Роль Обиды исполнит София Лопунова («Многогранники»), а самим Чудо-Юдо станет Микита Воронов (НАСТУПИТ ЛЕТО). Образы родителей главной героини на экране воплотят Виктория Исакова и Сергей Безруков. Над костюмами работает Надежда Васильева. Съемки начнутся уже через неделю и пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Релиз предварительно намечен на 2026 год

Сказка ГОРЫНЫЧ (Кинокомпания СТВ) с Александром Петровым выходит в прокат уже 23 октября. В центре повествования ленты – старший лейтенант ВМФ, который, однажды опустившись в батискафе на дно морское, оказывается в странной подводной пещере, служащей порталом в сказочный мир. В этом новом незнакомом для Лехи месте он встречается с маленьким драконом, оставшимся без мамы. По словам продюсера Сергея Сельянова, фокус-группы показали прекрасную реакцию зрителей на самого Горыныча. Трейлер проекта будет представлен в скором времени.

О картине ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА (Кинокомпания СТВ) рассказали режиссер Николай Рыбников, а также продюсеры Тина Канделаки и Сергей Сельянов. Это фантастическая история о простом автомеханике, который неожиданно начинает вспоминать странные вещи: службу на далекой планете, схватки с чудовищами... Правдивы ли эти воспоминания? Кто и почему изменил ему память? Ответы на все вопросы скрыты на Девятой планете. Главные роли в фильме исполняют Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков, Константин Белошапка, Данил Стеклов, Максим Емельянов, Семен Литвинов, Даниил Спиваковский и Андрей Ургант. Съемки уже завершены, сейчас идет постпродакшен. По словам Канделаки, «Газпром-Медиа Холдинг» принял решение участвовать в проекте, потому что компанию крайне заинтересовал сам материал. «Это первое предложение за долгие годы, когда противостояние между добром и злом происходит на разных планетах. Это будет очень интересное и сложное развлечение. Это кино стоит посмотреть. Мы будем максимально поддерживать картину», – заявила она. Сельянов, в свою очередь, добавил, что в ДЕВЯТОЙ ПЛАНЕТЕ очень заинтересованы в Китае: рабочие материалы ждут порядка 20 компаний.

Заключительным проектом блока Кинокомпании СТВ стала семейная лента КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА от режиссера Сангаджиева, которая запланирована к релизу на этот год – 27 ноября. По сюжету побывавшая в космосе собака Лида вытаскивает из обычного подростка Игорька его же Взрослого, который сообщает, что через три дня его отец, космонавт, взорвется в ракете на старте. Игорек, Взрослый Игорек и Лида отправляются на Байконур, чтобы остановить полет, спасти отца и изменить будущее мальчика. Главные роли в картине исполнили Евгений Ткачук, Юлия Пересильд, Евгений Стычкин, Сергей Безруков и Александра Бортич. Съемки и монтаж проекта уже завершены. Продюсер Павел Буря отметил, что лента будет интересна как детям, так и их родителям.

Сказку ПРИКЛЮЧЕНИЯ СТАРИКА ХОТТАБЫЧА (Art Pictures Studio) представили режиссер Никита Власов и продюсер Федор Бондарчук – последний также исполняет роль самого Хоттабыча. В центре повествования фильма окажется московский школьник, который случайно вылавливает из Москвы-реки загадочную лампу с джинном. Хоттабыч обещает исполнить любые желания Володи, но каждое из них оборачивается неожиданными последствиями. В какой-то момент герои оказываются в прошлом на древней восточной свадьбе – им предстоит разрушить брак дочери Хоттабыча с нелюбимым мужчиной и освободить самого джинна. Бондарчук подчеркнул, что картина – это новое прочтение книги Лазаря Лагина и советской ленты 1956 года. Сценарий проекта написал Андрей Золотарев при участии Власова. Создатели рассматривают в качестве потенциальных локаций для съемок Перу, Марокко и Узбекистан. Партнерами ХОТТАБЫЧА выступают «НМГ Кинопрокат» и Art Pictures Distribution. Релиз фильма предварительно запланирован на 1 января 2027 года.

Блок проектов компании «Водород 2011» открыла сказка БУРАТИНО, которая выйдет в широкий прокат уже 1 января 2026 года. Главную роль в картине Игоря Волошина при помощи компьютерной технологии «захвата движения» исполнила Виталия Корниенко. В звездном актерском составе также задействованы Александр Яценко, Анастасия Талызина, Марк Эйдельштейн, Степан Белозеров, Рузиль Минекаев, Федор Бондарчук, Лев Зулькарнаев, Виктория Исакова, Александр Петров и Светлана Немоляева. Основной блок съемок был завершен в прошлом году, однако, по словам продюсера Михаила Врубеля, в ближайшее время планируется досъем для одной из важных сюжетных линий. Также создатели заявили, что к проекту в качестве партнера присоединился Первый канал.

Приключенческая фантастика ВЕСЕЛЬЧАК У («Водород 2011») станет спин-оффом картины СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД и расскажет о приключениях персонажа Александра Петрова, который застрял в Москве 2024 года. По сюжету обаятельный и дерзкий космический пират из будущего хочет вернуться в свое время, однако для этого ему нужен Космион – артефакт, способный управлять временем. Проблема в том, что он был уничтожен … или это не совсем так? Проект сейчас находится на стадии препродакшена, съемки должны начаться в ближайшее время.

Приключенческая комедия НЕАНДЕРТАЛЕЦ («Водород 2011») расскажет об успешном бойце ММА, который не способен контролировать свой гнев и из-за этого теряет и семью, и репутацию. В целях исправления ситуации он летит в ретрит на Алтай, но вместо этого попадает за 10 тысяч лет до нашей эры. Местные принимают Федора за воина из будущего, который поможет им победить агрессивное вражеское племя, однако оказывается, что боец тут самый слабый. Режиссером проекта по сценарию Андрея Золотарева и Олега Маловичко выступит Юрий Хмельницкий (ЛЕД 3, АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС). Главную роль бойца ММА исполнит Никита Кологривый. В числе других актеров, которые воплотят на экране образы доисторических людей – Артем Быстров и Даша Верещагина. Продюсер Федор Бондарчук отметил, что картина очень сложная для реализации – в частности, для персонажей из дикого прошлого будет разработан специальный язык. В числе референсов авторы называют ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ и ХОЛОП. Съемки пройдут в Москве и Дагестане.

В триквеле ХОЛОПА («ВБД Груп») перевоспитывать будут находящуюся на грани развода семью в исполнении Павла Прилучного и Кристины Асмус. По сюжету «перевоспитание» организуют дети избалованных мажоров (Вита Корниенко и Степа Шевяков), отправляя родителей во времена Петра Первого, чтобы спасти их брак. Режиссером комедии вновь выступит Клим Шипенко, а главную роль исполнит Милош Бикович. Продюсер Эдуард Илоян отметил, что постановщик в данный момент находится на освоении натуры. Старт съемок запланирован на середину августа. Заявленный бюджет проекта – 1,2 млрд рублей (у Фонда сейчас запрашивается 300 млн рублей, а еще 300 млн попросят в 2026 году). Лента выйдет в кинотеатральный прокат 12 июня 2026 года, став первым фильмом франшизы, который дебютирует на экранах не в новогодний уикенд.

ЧЕБУРАШКА 2 («ВБД Груп») также выйдет в прокат уже совсем скоро, 1 января 2026 года. По сюжету спустя год совместной жизни у Гены и Чебурашки наметились разногласия – все усугубляется тем, что дом Гены хотят снести ради строительства парка развлечений. После очередной ссоры ушастик сбегает из дома с Соней и Гришей. По словам продюсера Виталия Шляппо, сейчас идет активный постпродакшен. Также в картине появится новый GCI-персонаж – когда Гена злится, то в глазах главного героя он предстает в облике крокодила. «Таким образом, мы возвращаемся к этой классической анимационной паре», – отметил он.

Фэнтезийная комедия КОЛОБОК («ВБД Груп») от режиссера «Последнего богатыря. Наследие» Антона Маслова расскажет историю появления и взросления Колобка. По сюжету Колобок никак не может найти свое место в жизни – одни его сторонятся, другие норовят съесть. Устав от такой участи, он решает вселиться в человека, но вместо богатыря – случайно попадает в застенчивого пекаря Тихона. Пока каждый из них пытается вытеснить другого, они узнают, что им грозит смертельная опасность. Главные роли в проекте, помимо Гарика Харламова, исполнят Дмитрий Журавлев и Мила Ершова. Бюджет картины – 1 млрд рублей. Релиз КОЛОБКА предварительно запланирован на август 2026 года.

Константин Эрнст и Анатолий Максимов представили на питчинге сказку АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК («Дирекция Кино»). Сюжет известной сказки был немного изменен – вместо Насти, мечтающей об аленьком цветке, во дворец попадает ее старшая сестра Марфа, которая хочет найти маму, заблудившуюся в заколдованном лесу много лет назад. Девушка узнает об ужасном проклятии – если Чудище ненароком полюбит кого-то, оно погибнет. Выход только один – лес забвения, который скрывает тайну проклятья и аленького цветочка. Режиссером картины по сценарию Петра Внукова («Звоните ДиКаприо!) выступает Максим Свешников («Плейлист волонтера», «Прометей»). Ожидается, что сказочных персонажей, которых главная героиня встретит на своем пути, озвучат Александр Домогаров, Филипп Янковский, Александр Петров Анна Михалкова и Никита Кологривый. Съемки картины запланированы в Санкт-Петербурге и Карелии. Старт съемок намечен на июнь 2026 года, заявленный бюджет ленты – 1,2 млрд рублей.

Новый участник перечня лидеров отечественного кинопроизводства, компания «МЕМ» открыла свой блок приключенческой сказкой 1001 НОЧЬ. По сюжету мальчик Даня не может ходить после травмы. В больничной палате от страха и уныния его спасает уборщик Сергей – с помощью сказок 1001 ночи он переносит Даню в мир воображения, где вместе с хромым угольщиком Али, добрым Джинном, авантюрным Синдбадом, упрямой принцессой Будур и Султаном Даня учится быть смелым и стойким. Создатели отмечают, что гаджеты, артефакты из компьютерных игр и современные аксессуары в картине будут сочетаться с эстетикой восточной сказки: главный герой добавляет в традиционную сказку знакомые и близкие ему элементы – так разбойники превращаются прямо в кадре в биороботов с реактивными ранцами, ковер-самолет становится космопланом, а Али-Баба спасает принцессу в самых модных кроссовках. Режиссером проекта по сценарию Олега Маловичко выступает Константин Смирнов (ВОЛЧОК). Роль мальчика в реальном мире исполнит Илья Феофилактов, а его более взрослый аватар в сказке – Рузиль Минекаев. Также в актерском составе – Евгений Ткачук, Тамби Масаев, Полина Денисова и Юрий Колокольников. На партию уборщика Сергея претендует Константин Хабенский. Съемки запланированы на весну-лето следующего года в Казани, Бухаре, Самарканде и Марокко. Бюджет – 950 млн рублей, у Фонда запрашивается 570 млн. Релиз предварительно намечен на декабрь 2027 год.

Криминальная драма ПЕС («МЕМ») расскажет о бывшем киллере, который отправляется спасать похищенную внучку вместе с ее молодым человеком. Правда, задача осложняется тем, что старик страдает болезнью Альцгеймера. Продюсеры отметили, что это очень мрачная и жесткая история, которая писалась специально под Сергея Гармаша – актер уже дал согласие на участие в проекте. Партию внучки исполнит Варвара Володина, а роль ее бойфренда – Рузиль Минекаев. Съемки картины запланированы в Благовещенске, Владивостоке и Китае с ноября по январь. По словам создателей, это будет масштабный боевик с большим количеством трюков. Партнерами выступают «Централ Партнершип», Okko и «Русские каскадеры». Релиз предварительно намечен на декабрь 2026 год. Бюджет проекта – 480 млн рублей, у Фонда запрашивается 288 млн.

Еще один новичок перечня этого года, компания ПРОФИТ рассказала о легаси-сиквеле романтической комедии ПИТЕР FM – картине ПИТЕР, ЛЮБОВЬ МОЯ. В центре повествования – Аля, которая переживает черную полосу в жизни: ее бросил парень, нервы на пределе, а заграничная стажировка мечты под вопросом. Чтобы последняя мечта сбылась, девушке нужно выиграть конкурс на лучший проект архитектурного бюро, которым руководит… повзрослевший Макс, теперь уже Максим Максимович в исполнении Евгения Цыганова. Конкурсным проектом девушки становится загородный дом для молодой пары – успешного блогера Инны и IT-директора Саши, которые вовсю готовятся к свадьбе. Правда, у Саши есть собственный секрет – он ведет культовый в городе подкаст «Питер, любовь моя», которым заслушивается Аля. Режиссерское кресло занимает Полина Кондратьева (ЧИСТЫЙ ЛИСТ), а сценарий написали Екатерина Мавроматис и Мария Лойтер. В дрим-касте на главные роли Али и Саши – Даша Верещагина и Кузьма Котрелев, а на роль Инны – Лена Тронина. Помимо Цыганова, из оригинального актерского состава вернутся Екатерина Федулова и Ирина Рахманова. Также создатели картины рассматривают на второстепенные роли ярких питерцев Марка Эйдельштейна, Александра Паля и Никиту Кологривого. Постановщик отметила, что в сценарии Санкт-Петербург не только выполняет эстетическую функцию, но и влияет на драматургию. По словам Кондратьевой, город действует как трикстер, сталкивая судьбы героев, а его хаотичный характер добавляет сюжету непредсказуемости. Продюсер Игорь Толстунов также добавил, что перевыпуск оригинальной картины в прокат вызвал любопытную обратную связь и продемонстрировал неплохие цифры для ре-релизов отечественных проектов. Бюджет грядущей ленты 118,5 млн рублей, у Фонда запрашиваются 80 млн.

Военный экшн БЫСТРЕЙ ВРАГА (ПРОФИТ) – это история о мужестве, любви, дружбе и самопожертвовании, которая разворачивается в годы Великой Отечественной войны. Главный герой фильма Иван (Милош Бикович) – советский мотогонщик, мастерски исполняющий сложнейшие трюки. Во время Великой Отечественной войны воссоединяется со своим давним другом Мишей (Никита Кологривый) и формирует штурмовой мотоотряд. Однажды в него вливается голубевод военно-почтовой службы Тоня (Диана Пожарская), и отношения между героями превращаются в любовный треугольник: в девушку влюбляется Миша, а она – в Ивана. Режиссером проекта, который делается совместно с Weit Media, выступает Игорь Твердохлебов («Библиотекарь», «Чужие деньги»). Экспертному совету были продемонстрированы аниматики уже разработанных мототрюков. Выход картины намечен на конец 2027 – начало 2028 года.

Первым проектом блока компании «Централ Партнершип» стал шпионский триллер ГУАНТАНАМЕРА. В центре повествования ленты – известная тревел-блогер, которая, прилетев на Кубу, оказывается замешана в загадочной истории пропавшего много лет назад документа, способного изменить миропорядок. За ним давно охотятся и спецслужбы, и серьёзный бизнесмен, однако о том, где находится этот документ, знает только дед главной героини – отставной советский агент. Съемки картины уже завершены, сейчас идет монтажно-тонировочный период. Главные роли в фильме Сергея Мокрицкого исполнили Сергей Шакуров и Александра Тулинова. По словам продюсера Вадима Верещагина, «ЦПШ» ведет активные переговоры по продажам в Латинскую Америку – в том числе, и с бразильской компанией Globo.

В основе сюжета исторического экшна АНГЕЛЫ ЛАДОГИ («Централ Партнершип») – подлинная история о подвиге спортсменов-буеристов в годы блокады Ленинграда. В ноябре 1941 года отряд спортсменов выходит на тонкий, еще не вставший лед. Миссия по доставке боеприпасов превращается в операцию по спасению сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать. Бывшие соперники в спорте по регатам теперь должны превратиться в настоящую единую команду, чтобы выжить самим и подарить надежду окружающим. Съемки завершены, сейчас картина находится на стадии постпродакшена. По словам режиссера Александра Котта, это будет зрелищное кино для всех. Главные роли в АНГЕЛАХ ЛАДОГИ исполняют Тихон Жизневский, Роман Евдокимов, Ксения Трейстер и Виктор Добронравов. Релиз предварительно намечен на День Победы в 2027 году.

Съемки картины ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ («Централ Партнершип») уже идут. Постановщиком фильма вновь выступает Игорь Волошин. К актерскому составу первой картины присоединились Мария Андреева (Фрегоза), Александр Яценко (Лестар), Никита Тарасов (Дин Гиор) и Игорь Грабузов (Фарамант). По словам продюсера Петра Анурова, имя исполнителя роли Гудвина будет объявлено через несколько месяцев. Глава студии CGF Александр Горохов, в свою очередь, добавил, что в сиквеле зрители впервые увидят летающих обезьян. Выход картины в прокат запланирован на 1 января 2027 года. Помимо этого, Вадим Верещагин сообщил, что в Китае премьера первой части франшизы состоится уже 8 августа.

Заключительным проектом питчинга стала историческая спортивная лента БИТВА МОТОРОВ («Централ Партнершип») с Иваном Янковским и Юрой Борисовым. В центре сюжета – судьба Андрея Нагеля, энтузиаста и первопроходца отечественного автомобилестроения, который в начале XX века взялся за разработку и выпуск первых автомобилей «Руссо-Балт». Его союзником стал талантливый инженер Дмитрий Бондарев, а главным испытанием – ралли Монте-Карло и выживание в мире, где господствуют европейские автомобильные гиганты. Режиссером картины выступает Илья Маланин (НЕНОРМАЛЬНЫЙ). На данный момент отснято около половины фильма – осенью команде проекта предстоит около двадцати смен в Москве и Сербии. Верещагин, в свою очередь, добавил, что маркетинг картины уже начался – первый тизер проекта сейчас демонстрируется эксклюзивно в кинотеатрах, а через некоторое время будет опубликован в сети. Релиз БИТВЫ МОТОРОВ намечен на весну 2027 года.