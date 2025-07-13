Деловая программа «Горький fest»: презентация новых байопиков и экранизаций классиков

Вторым мероприятием в рамках деловой программы «Горький fest» стала презентация проектов разной степени готовности. Этот формат был впервые опробован в прошлом году и, как напомнил программный директор фестиваля Андрей Апостолов, он отличается от питчинга тем, что никаких грантов по итогам его участники не получают. Однако в этом году генеральный партнер смотра, объединенная компания Wildberries & Russ, подготовил приз победителю зрительского голосования – размещение наружной рекламы проекта. Перед началом презентаций Андрей Апостолов пояснил название мероприятия: слово «Пророк» в кавычках отсылает к одному из рекордсменов кинопроката, фильму ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА, который стал примером удачного коммерческого байопика. Именно этот жанр, а также экранизации классических произведений, участвовали в секции.

Открыл мероприятие продюсер Гевонд Андреасян масштабным фэнтези СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ, которое в 2024 году на «Горький fest» стало одним из главных событий форума. Гевонд показал эксклюзивное видео со съемочной площадки, где виден масштаб декораций: их было построено в общей сложности более 30 тыс кв.м. Также продюсер объявил о том, что полноценным партнером будущей сказки стал онлайн-кинотеатр KION, взявший на себя 50% расходов на производство. Проект находится на финальной стадии съемок. По словам Андреасяна, осталось три съемочных дня, которые запланированы на август. Первый рекламный ролик будет готов уже через месяц. Он будет прихардлочен к другому семейному проекту кинокомпании – ПРОСТОКВАШИНО. Андреасян охарактеризовал будущий фильм как «огромное фэнтези с глубоким смыслом». СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ выйдет в прокат 12 февраля 2026 года.

Следующий проект, РОЖДЕННЫЙ ЛЕТАТЬ, представила режиссер и сценарист Евгения Тирдатова. Это художественная биография по мотивам жизни и творчества писателя Александра Беляева. Большую часть жизни фантаст был прикован к постели, и отчасти это объясняло его желание «улететь» в миры, которые постановщица планирует воплотить на экране. Драма будет сочетать в себе реальность и фантазии. В дримкасте проекта – Леонид Бичевин, с которым Тирдатова работала уже на фильме ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ и чье портретное сходство с писателем она почеркнула особенно. Проект готов к запуску в производство, сейчас команда Тирдатовой ищет финансирование.

Экспериментальное, парадоксальное кино, по мнению Андрея Апостолова, продолжило презентацию – это VR-проект ДОСТОЕВСКИЙ 360. Представлять его вышел режиссер Максим Никонов. Он отметил, что приглашение на эту деловую программу означает, что к VR-кинематографу перестали относиться исключительно как к аттракциону. Это постановочное, художественное произведение, призванное раскрыть характер писателя, написать его полноценный портрет. Съемки велись в Санкт-Петербурге при полноценной поддержке Музея Достоевского, в работе были использованы панорамные камеры, позволяющие работать в стереоформате. Сейчас проект находится уже частично на стадии постпродакшна, как продемонстрировал один из роликов, и ждет финальных смен: в конце августа и в первые снежные дни, которые нужны для сцен каторги Достоевского. Всего на производство ушло 9 млн рублей – это размер гранта Фонда культурных инициатив. В планах создателей – показать фильм на фестивале «Культура 360» в декабре этого года. Также его можно будет смотреть в формате сериала, 5 серий по 15-20 минут.

Следующую экранизацию презентовала Анна Митина, бизнес-девелопмент директор кинокомпании Rock, киностудии Алексея Учителя. Ею стал фильм ОЛЕСЯ по одноименной повести Александра Куприна. Драму с элементами мистики о барине, который в печали после утраты жены переезжает в деревню, где становится защитником местной «ведьмы», готовится снимать Антон Ермолин (НИША). По словам создателей, это история про жертвенность и невозможную любовь, про слияние человека с землей и про борьбу с предрассудками. В дрим-касте – Даша Котрелева, Евгения Леонова, Полина Рафеева в образе Олеси и Данила Козловский в роли Ивана Тимофеевича. Среди референсов – ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ и советский ВИЙ. Разумеется, в компании помнят о лентах с Мариной Влади и Людмилой Чурсиной, и версия Ермолина, который в своем творчестве исследует магический реализм, станет новым прочтением известной истории. Съемки развернутся на Русском Севере – Коми, Архангельская область, Карелия. Производством будут заниматься совместно кинокомпании «Новые проекты» и Rock Films под руководством продюсеров Анастасии Акопян и Алексея Учителя. В финале показали характер-ролик, который продемонстрировал настроение и атмосферу будущего проекта.

Не обошла вниманием деловая программа фестиваля и анимацию. Продюсер кинокомпании «Синемаскоп» Николай Скобеев представил полнометражный комбинированный мультфильм БУЛГАКОВ. МИСТЕРИЯ режиссера и сценариста Станислава Соколова. Как показал ролик, кропотливая работа над проектом уже ведется. Видео также дало представление о том, как в одной картине будут сочетаться кукольная, рисованная и 3D-анимация в реальном и виртуальном стандарте. Это значит, что в основе лежит классическая кукла, но при этом в процесс внедряются 3D-принтеры, искусственный интеллект, виртуальные фоны, что, почеркнул Скобеев, является мировым стандартом работы. Проект посвящен жизни и творчеству известного писателя и предлагает зрителю понять, как Булгаков создавал свои знаковые произведения. Сейчас проект находится в поиске дополнительного финансирования.

Режиссер и сценарист Эдуард Жолнин заявил о готовности снять экранизацию произведения Андрея Платонова «Чевенгур», ставшего в своем время новым явлением в литературе. Сценарий был написан в 2020 ковидном году, а грядущее столетие романа стало дополнительным стимулом запустить проект в производство. Картина будет состоять из двух частей. Первая – биография молодого коммуниста Саши Дванова и его друга Копенкина, которые бродят по свету и ищут реализованное счастье коммунизма. На этом пути они находят город-утопию Чевенгур. Вторая часть фильма расскажет историю самого города и его жителей, которые постепенно приходили к своей идеологии. Особенность сценария – в сохранении оригинального платоновского языка в диалогах. Ключевым жанром Жолнин называет роуд-муви с элементами вестерна. Снимать планируют на родине писателя, в Воронежской области. В дрим-касте – Евгений Ткачук, который уже работал с режиссером в фильме ЗЕМУН, а также Макар Хлебников, Александр Яценко, Александр Ильин мл. Среди референсов – СЕМЬ САМУРАЕВ; АГИРРЕ, ГНЕВ БОЖИЙ; ОКРАИНА, ЧАПАЕВ.

Уже в статусе креативного продюсера проекта Андрей Апостолов представил картину с рабочим названием Л.Ю.Б. Это эпизод из жизни Лили Брик и Владимира Маяковского, когда они вместе работали над кинолентой ЗАКОВАННАЯ ФИЛЬМОЙ. Апостолов показал уже знакомый многим по новостям слайд с Никитой Кологривым, Любовью Аксеновой и Евгением Цыгановым и подчеркнул, что из этого актерского состава на данный момент только исполнительница роли Лили Брик дала согласие на участие. Визуально проект будет стилизован под кинематограф 20-х годов прошлого века. Поставит ленту Юлия Трофимова, сценаристами станут Мария Шульгина и Елизавета Тихонова.

Вторым эксклюзивом презентации стал видеоролик со съемочной площадки приключенческой ленты ЛЕВША по мотивам повести Николая Лескова. В нем режиссер Владимир Беседин показал масштаб декораций и напомнил о концептуальных решениях проекта: это динамичное, современное кино. Также Беседин сообщил о том, что съемки картины уже завершены. Второй ролик был собран из уже готовых сцен и материалов съемочного процесса, которые подтвердили слова постановщика.

Главным сюрпризом мероприятия стал выход к кафедре сценариста и продюсера Андрея Золотарева, который объявил о запуске своего полнометражного режиссерского дебюта ПОБЕДИЛА МОЛОДОСТЬ. Комедия расскажет о бывшем заключенном, который случайно спасает подростка, решившего покончить жить самоубийством, и оказывается в его теле. Теперь у него есть шанс прожить свою жизнь совсем по-другому. Идея проекта принадлежит Равшане Курковой, она же выступила соавтором сценария вместе с Золотаревым. «Равшана рассказала мне свою идею. И, честно говоря, я изначально довольно скептически к этому подходил. Думаю, хорошая актриса, хочет свой проект. Кто из хороших актрис не хочет свой проект? И вдруг выяснилось, что это какая-то очень классная штука. Я настолько влюбился в этот проект, что искренне захотел сесть в режиссерское кресло», – рассказал постановщик в комментарии БК. Интонационным референсом служит фильм НАЗАД В БУДУЩЕЕ. В дрим-касте на главные роли – Макар Хлебников и Федор Лавров. Предполагается, что в небольшой роли появится и сама Куркова. Съемки пройдут в следующем году в Екатеринбурге. Производством проекта будет заниматься Iney Productions совместно с Art Pictures Studio. Партнерами картины также выступят «НМГ Кинопрокат» и телеканал СТС.

В завершении презентации все зрители проголосовали за наиболее понравившийся проект. Им стала ретро-мелодрама Л.Ю.Б. Она и получила сертификат на размещение в наружной рекламе Wildberries & Russ. «Это очень мощный приз, мощная поддержка: на этапе, когда мы только готовимся к съемкам, у нас уже есть уверенность в промо, в продвижении. Это огромное количество носителей и очень большой охват аудитории. Это мощный стимул к работе», – рассказал в эксклюзивном комментарии БК креативный продюсер проекта Андрей Апостолов.

13.07.2025 Автор: Вероника Скурихина