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РТРС готовится запустить свой онлайн-кинотеатр

Автор: Илья Кувшинов

8 июля 2025

Первым шагом станет запуск раздела «Видео» на платформе «РТРС.Плюс»

На рынке онлайн-кинотеатров может появиться еще один игрок – Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) планирует запуск собственного онлайн-кинотеатра. По информации «Коммерсанта», первым шагом станет запуск раздела «Видео» на платформе «РТРС.Плюс».

Отмечается, что сейчас организация ведет консультации с потенциальными поставщиками контента для формирования полноценного VoD-сервиса. Сам сервис технически доступен только для пользователей подключенного к сети Smart TV.

Бета-версия «РТРС.Плюс» была запущена в 2023 году для распространения радиовещательного и телевизионного контента. Сначала платформа была доступна только в пяти регионах – Свердловской и Новосибирских областях, Башкирии, Краснодарском крае, а также Ямало-Ненецком автономном округе.

В настоящее время на платформе, помимо обязательных теле- и радиоканалов, есть три общероссийских неэфирных телеканала, 24 региональных и шесть радиостанций.

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