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Количество пользователей онлайн-кинотеатров в России выросло до 72,3 млн человек

Автор: БК

5 августа 2026

Тем не менее, аналитики отмечают существенное замедление темпов роста год к году

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily подвело итоги исследования рынка онлайн-кинотеатров за второй квартал 2026 года.

Согласно ему, по данным на конец июня, российские стриминги обслуживали 72,3 млн подписчиков, что на 7,8% больше, чем годом ранее. Количество платных подписок увеличилось до 53,1 млн (+2,6%). При этом аналитики отмечают существенное замедление темпов роста по сравнению с прошлым годом.

На пять крупнейших платформ – «Кинопоиск», Okko, «Иви», Wink и «КИОН» – приходится более 87% всей подписной аудитории. Среди платящих пользователей их совокупная доля – 87,7%. Первая пятерка компаний по числу подписчиков за год фактически не изменилась. Лидером по общему числу подписчиков вновь стал «Кинопоиск» с долей 26,9% рынка. Второе место занимает Okko (18,7%), третье – «Иви» (16,8%), четвертое – Wink (13,3%), а пятерку замыкает «КИОН» (11,4%).

Участники рынка связывают замедление роста с высокой степенью проникновения подписных сервисов. В частности, по оценке Wink, количество подписок платформы за год увеличилось более чем на 20%. Онлайн-кинотеатр, в свою очередь, Okko сообщил о росте собственной базы подписчиков на 16% благодаря инвестициям в оригинальный контент и спортивные трансляции.

В «Кинопоиске» отмечают, что дальнейший рост рынка будет зависеть не столько от привлечения новых пользователей, сколько от увеличения числа подписок на одно домохозяйство и развития партнерских программ. Аналогичного мнения придерживаются и в «КИОН» – там полагают, что следующим этапом развития рынка станет усиление конкуренции за удержание аудитории и повышение ценности подписки.

Фото: Magnific

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