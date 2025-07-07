Фестиваль молодого кино VOICES объявил победителей
По итогам голосования зрителей лучшими признаны сразу две картины
6 июля завершился 12-й Фестиваль молодого кино VOICES.
По итогам голосования зрителей лучшими признаны сразу две картины – российская драма ВОЛКИ Михаила Кулунакова и французский комедийный мюзикл РЕЦЕПТ СЧАСТЬЯ Амели Боннен.
В этом году в программу фестиваля вошли 35 кинопоказов, пять лекций и выставочный проект. На закрытии VOICES состоялась российская премьера драмы АЛЬФА Жюлии Дюкурно.
Полный список победителей
• Лучший фильм – ВОЛКИ (реж. Михаил Кулунаков) и РЕЦЕПТ СЧАСТЬЯ (реж. Амели Боннен)
• Лучший режиссер – Луиз Курвуазье (СВЯТАЯ КОРОВА)
• Лучшая роль – Жюльет Армане (РЕЦЕПТ СЧАСТЬЯ)
• Специальная номинация «Выбор журналистов» – СВЯТАЯ КОРОВА, реж. Луиз Курвуазье
Фото: Роман Рудаков