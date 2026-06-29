Кинофестиваль «Сделано женщинами» представил программу и жюри

Смотр пройдет с 8 по 12 июля в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь»

Организаторы первого международного кинофестиваля «Сделано женщинами», который пройдет с 8 по 12 июля в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь», рассказали о грядущем смотре.

В конкурсную программу вошли восемь полнометражных фильмов из России, Испании, Франции, Туниса, Катара и Индии. В обсуждениях картин примут участие режиссеры, продюсеры и другие создатели:

• ГЛУХАЯ, реж. Ева Либертад

• ДОЧЬ КАПИТАНА, реж. Лариса Садилова

• МАМИН БЛЮЗ, реж. Екатерина Горбачёва

• СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ, реж. Бобби Сарма Баруа

• ФЕЙЕРВЕРКИ ДНЕМ, реж. Нина Волова

• ЧУВСТВА, реж. Виктория Мокерова

• ШЛА САША, реж. Юлия Войтюк

• ОБЕЩАННОЕ НЕБО, реж. Эриж Сехири

Победителей определит жюри, в состав которого вошли: киновед, программный директор дебютной секции фестиваля «Короче» Ситора Алиева, актриса Елена Лядова, продюсер Михаэль Шлихт, режиссер и продюсер Сафу Сарфараз Алам, актриса и режиссер Маруся Фомина, продюсер Юлия Мишкинене, а также программный директор кинофестиваля Voices и дистрибьютор Сергей Дешин.

Фильмом открытия станет документальная лента Элема Климова ЛАРИСА, посвященная режиссеру Ларисе Шепитько. Фильм закрытия будет объявлен позднее.

Помимо конкурсных показов, в рамках фестиваля пройдет деловая программа. В частности, в нее войдут дискуссия Ассоциации женщин кинопродюсеров России WRAP, круглый стол «Женщины-режиссеры: взгляд на профессию», посвященный современному авторскому кино, обсуждение возможностей международного сотрудничества для стран СНГ, а также специальная дискуссия «Женщины, которые делают мир лучше».

Фото: кадр из фильма ФЕЙЕРВЕРКИ ДНЕМ