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Кинофестиваль «Сделано женщинами» представил программу и жюри

Автор: БК

29 июня 2026

Смотр пройдет с 8 по 12 июля в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь»

Организаторы первого международного кинофестиваля «Сделано женщинами», который пройдет с 8 по 12 июля в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь», рассказали о грядущем смотре.

В конкурсную программу вошли восемь полнометражных фильмов из России, Испании, Франции, Туниса, Катара и Индии. В обсуждениях картин примут участие режиссеры, продюсеры и другие создатели:

ГЛУХАЯ, реж. Ева Либертад
ДОЧЬ КАПИТАНА, реж. Лариса Садилова
МАМИН БЛЮЗ, реж. Екатерина Горбачёва
СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ, реж. Бобби Сарма Баруа
ФЕЙЕРВЕРКИ ДНЕМ, реж. Нина Волова
ЧУВСТВА, реж. Виктория Мокерова
ШЛА САША, реж. Юлия Войтюк
ОБЕЩАННОЕ НЕБО, реж. Эриж Сехири

Победителей определит жюри, в состав которого вошли: киновед, программный директор дебютной секции фестиваля «Короче» Ситора Алиева, актриса Елена Лядова, продюсер Михаэль Шлихт, режиссер и продюсер Сафу Сарфараз Алам, актриса и режиссер Маруся Фомина, продюсер Юлия Мишкинене, а также программный директор кинофестиваля Voices и дистрибьютор Сергей Дешин.

Фильмом открытия станет документальная лента Элема Климова ЛАРИСА, посвященная режиссеру Ларисе Шепитько. Фильм закрытия будет объявлен позднее.

Помимо конкурсных показов, в рамках фестиваля пройдет деловая программа. В частности, в нее войдут дискуссия Ассоциации женщин кинопродюсеров России WRAP, круглый стол «Женщины-режиссеры: взгляд на профессию», посвященный современному авторскому кино, обсуждение возможностей международного сотрудничества для стран СНГ, а также специальная дискуссия «Женщины, которые делают мир лучше».

Фото: кадр из фильма ФЕЙЕРВЕРКИ ДНЕМ

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