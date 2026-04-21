Фестиваль «МультПрактика» объявил конкурсную программу и программу питчинга

Автор: БК

21 апреля 2026

Смотр пройдет c 22 по 24 мая в Воронеже

Организаторы IV Международного анимационного фестиваля «МультПрактика», который пройдет c 22 по 24 мая в Воронеже, представили программу грядущего смотра.

Для участия в фестивале было подано 4010 заявок из 110 стран мира. В конкурсную программу вошло 160 фильмов из 34 стран, среди которых Беларусь, Иран, Португалия, страны Латинской Америки и другие. Программа целиком доступна на сайте смотра.

В рамках «МультПрактики» в этом году впервые пройдет питчинг анимационных проектов. В число финалистов вошли:
– «Клипмейкеры», проект мультсериала (Краснодар)
– «Ламповая история», проект короткометражного мультфильма (Санкт-Петербург)
– «Митяевы», проект мультсериала (Уфа)
– «Не от мира сего», проект короткометражного мультфильма (Москва)
– «Площадь», проект короткометражного мультфильма (Якутск)
– «Сказка новогодней звезды», проект полнометражного мультфильма (Санкт-Петербург)
– «Тыко — мальчик с Севера», проект мультсериала (Архангельск)
– «Хоха», проект короткометражного мультфильма (Ростов-на-Дону)
– «Шляпки леса», проект мультсериала (Москва)
– «Юнг и Клара против фобусов», проект мультсериала (Тюмень)
– «Небесная канцелярия», проект анимационного сериала (Москва)

Фото: официальный сайт фестиваля

Самое читаемое

CinemaCon 2026: презентация Universal Pictures
Подробнее
Международная касса: сиквел «Супер Марио» стал самым кассовым фильмом 2026 года
Подробнее
CinemaCon 2026: презентация The Walt Disney Studios
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 13-19 апреля 2026 года
Подробнее
CinemaCon 2026: презентация Warner Bros. Pictures
Подробнее
CinemaCon 2026: презентация Paramount Pictures
Подробнее
CinemaCon 2026: презентация Amazon MGM Studios
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16-19 апреля
Подробнее
Свердловская киностудия запустила сценарную лабораторию
Подробнее
Стали известны программа и экспертный совет Московского питчинга дебютантов
Подробнее
Питчинг дебютантов: сессия «Микродрамы в России: новая реальность или временный тренд?»
Подробнее
Названы победители Московского питчинга дебютантов
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Нормал» пока опережает «Петрушку»
Подробнее
«Иви» запускает подписку с показом рекламы
Подробнее
Госдума приняла закон для полного госфинансирования анимации
Подробнее
Весенние попаданцы: итоги Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес»
Подробнее
Три российских фильма представят на Пекинском международном кинофестивале
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Вот это драма!» продолжает лидировать
Подробнее
CinemaCon 2026: презентация Neon
Подробнее
Касса четверга: «Нормал» с Бобом Оденкерком оказался лишь шестым
Подробнее

Новости по теме

Три российских фильма представят на Пекинском международном кинофестивале
Подробнее
Стали известны программа и экспертный совет Московского питчинга дебютантов
Подробнее
Фестиваль «МультПрактика» проведет питчинг анимационных проектов
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть вторая)
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть первая)
Подробнее