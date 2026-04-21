Фестиваль «МультПрактика» объявил конкурсную программу и программу питчинга

Организаторы IV Международного анимационного фестиваля «МультПрактика», который пройдет c 22 по 24 мая в Воронеже, представили программу грядущего смотра.

Для участия в фестивале было подано 4010 заявок из 110 стран мира. В конкурсную программу вошло 160 фильмов из 34 стран, среди которых Беларусь, Иран, Португалия, страны Латинской Америки и другие. Программа целиком доступна на сайте смотра.

В рамках «МультПрактики» в этом году впервые пройдет питчинг анимационных проектов. В число финалистов вошли:

– «Клипмейкеры», проект мультсериала (Краснодар)

– «Ламповая история», проект короткометражного мультфильма (Санкт-Петербург)

– «Митяевы», проект мультсериала (Уфа)

– «Не от мира сего», проект короткометражного мультфильма (Москва)

– «Площадь», проект короткометражного мультфильма (Якутск)

– «Сказка новогодней звезды», проект полнометражного мультфильма (Санкт-Петербург)

– «Тыко — мальчик с Севера», проект мультсериала (Архангельск)

– «Хоха», проект короткометражного мультфильма (Ростов-на-Дону)

– «Шляпки леса», проект мультсериала (Москва)

– «Юнг и Клара против фобусов», проект мультсериала (Тюмень)

– «Небесная канцелярия», проект анимационного сериала (Москва)

