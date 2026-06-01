  Предварительная касса уикенда: «Майкл» ожидаемо стартовал с первой строчки

Предварительная касса уикенда: «Майкл» ожидаемо стартовал с первой строчки

Автор: Георгий Романов

1 июня 2026

Новинка прошла по нижней планке ожиданий

Согласно предварительным данным, лидером уикенда cтал музыкальный байопик МАЙКЛ (VLG). Картина заработала в свой первый уикенд около 321 млн рублей (530,8 тысяч зрителей), что оказалось несколько ниже ожиданий рынка, учитывая масштаб проекта и его высокий уровень предпродаж.

В районе 45 млн рублей (117,8 тысяч зрителей) освоил за четыре дня проката отечественный мультфильм КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ (VLG). Это позволило новинке занять пятую строчку чарта лучших релизов недели. 

Также в десятку лучших попал российский триллер ПРОПАСТЬ (NMG). Фильм с Марком Эйдельштейном и Тиной Стойилкович положил в свою копилку на премьерной неделе порядка 26 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма МАЙКЛ

