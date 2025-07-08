Правительство одобрило запрет автоматического списания платы за подписки

Действие нового регулирования не распространяется на мобильную связь

Кабмин одобрил поправки в закон «О защите прав потребителей», призванные уберечь пользователей от несанкционированных списаний при оплате онлайн-подписок. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что, если потребитель удалил банковскую карту из личного кабинета или приложения сервиса, компания не имеет права продолжать списывать с нее денежные средства.

Помимо этого, пользователь сможет поставить запрет на использование ранее предоставленных данных и выбрать основной и единственный счет для платежа. Платформы, в свою очередь, должны обеспечить возможность такого запрета.

Действие нового регулирования не распространяется на предоставление дополнительных услуг, связанных с мобильной связью.

Напомним, что законопроект, о котором идет речь, был принят в первом чтении Госдумой в сентябре 2024 года.

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