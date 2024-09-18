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Госдума планирует регулировать онлайн-подписки

Автор: Илья Кувшинов

18 сентября 2024

Спикер палаты Вячеслав Володин считает, что новый законопроект сделает их более прозрачными

Спикер палаты Вячеслав Володин заявил в своем официальном телеграм-канале, что на этой неделе Государственная Дума приступит к рассмотрению законопроекта, который «разработан с целью сделать предоставление платных услуг цифровых сервисов и платформ более прозрачным для граждан».

По его словам, предполагается в обязательном порядке включать в договор об онлайн-подписках информацию о сроке ее действия, размере и периоде платежей, а также о порядке отказа от услуг. Отмечается, что договор должен действовать только до последнего дня оплаченного периода.

Володин отметил, что это позволит избежать лишних списаний с банковских счетов граждан, пользующихся цифровыми подписками.

Фото: официальный сайт Государственной Думы

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