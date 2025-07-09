Триквел «Достать ножи» откроет Лондонский кинофестиваль

Смотр пройдет с 8 по 19 октября

Британский институт кино (BFI) назвал фильм, который откроет грядущий Лондонский кинофестиваль – им станет детектив Райана Джонсона ДОСТАТЬ НОЖИ: ПРОСНИСЬ, МЕРТВЕЦ.

Роль частного детектива Бенуа Бланка, которому предстоит расследовать самое опасное дело в его карьере, вновь исполнит Дэниел Крейг. Звездный актерский состав проекта также включает в себя Джоша О’Коннора, Гленн Клоуз, Джоша Бролина, Милу Кунис, Джереми Реннера, Керри Вашингтон, Эндрю Скотта, Кейли Спейни, Дэрила МакКормака и Томаса Хейдена Черча.

69-й Лондонский кинофестиваль пройдет с 8 по 19 октября. ДОСТАТЬ НОЖИ: ПРОСНИСЬ, МЕРТВЕЦ, в свою очередь, дебютируют на Netflix по всему миру 12 декабря.

Фото: кадр из фильма ДОСТАТЬ НОЖИ: ПРОСНИСЬ, МЕРТВЕЦ