top banner

Триквел «Достать ножи» откроет Лондонский кинофестиваль

Автор: Илья Кувшинов

9 июля 2025

Смотр пройдет с 8 по 19 октября

Британский институт кино (BFI) назвал фильм, который откроет грядущий Лондонский кинофестиваль – им станет детектив Райана Джонсона ДОСТАТЬ НОЖИ: ПРОСНИСЬ, МЕРТВЕЦ.

Роль частного детектива Бенуа Бланка, которому предстоит расследовать самое опасное дело в его карьере, вновь исполнит Дэниел Крейг. Звездный актерский состав проекта также включает в себя Джоша О’Коннора, Гленн Клоуз, Джоша Бролина, Милу Кунис, Джереми Реннера, Керри Вашингтон, Эндрю Скотта, Кейли Спейни, Дэрила МакКормака и Томаса Хейдена Черча.

69-й Лондонский кинофестиваль пройдет с 8 по 19 октября. ДОСТАТЬ НОЖИ: ПРОСНИСЬ, МЕРТВЕЦ, в свою очередь, дебютируют на Netflix по всему миру 12 декабря.

Фото: кадр из фильма ДОСТАТЬ НОЖИ: ПРОСНИСЬ, МЕРТВЕЦ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках июля
Подробнее
В Минкультуры состоялся питчинг недебютных документальных проектов
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в июне 2025 года
Подробнее
Okko рассказал о новинках июля
Подробнее
Российские производители подвели итоги кинорынка SIFF в Шанхае
Подробнее
Касса четверга: «Не одна дома 2» стала лидером
Подробнее
Новый фильм Паоло Соррентино откроет Венецианский кинофестиваль
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Не одна дома 2» уверенно возглавила прокат
Подробнее
ФПРК выделит 15 млн рублей на продвижение документального кино в 2026 году
Подробнее
На форуме VidMK25 обсудят нехватку квалифицированных специалистов в индустрии кино и видео
Подробнее
Две российские ленты попали в конкурс Кинофестиваля стран ШОС в Китае
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 30 июня – 6 июля 2025 года
Подробнее
Кассовый провал «М3ГАН 2.0»: что пошло не так?
Подробнее
Paramount выплатит Дональду Трампу $16 млн для продолжения слияния со Skydance
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Не одна дома 2» вырвалась в лидеры
Подробнее
Андрей Алексеев назначен директором по маркетингу и развитию бизнеса холдинга «МТС Медиа»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Не одна дома 2» превзошла «Артек. Сквозь столетия» и «Денискины рассказы»
Подробнее
В Москве прошла премьера сериала «Этерна»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3–6 июля
Подробнее
Ивановская мануфактура: итоги фестиваля сериалов «Пилот»
Подробнее

Новости по теме

Netflix провел презентацию проектов нового сезона
Подробнее
Глава Netflix вновь выступил против кинотеатральной модели
Подробнее
«Переходный возраст» ставит рекорды на Netflix
Подробнее
Netflix инвестирует $1 млрд в производство фильмов и сериалов в Мексике
Подробнее
Netflix планирует сделать восемь фильмов по мотивам «Хроник Нарнии»
Подробнее