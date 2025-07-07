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Андрей Алексеев назначен директором по маркетингу и развитию бизнеса холдинга «МТС Медиа»

Автор: БК

7 июля 2025

Ранее он занимал должность директора по маркетингу компании МТС Live

Холдинг «МТС Медиа» объявил о создании новой должности – директора по маркетингу и развитию бизнеса. Ее займет Андрей Алексеев, который ранее работал директором по маркетингу компании МТС Live, занимающейся продюсированием концертов, театральных постановок, выставок и других развлекательных мероприятий.

«Директор по маркетингу и развитию бизнеса – новая должность в медиахолдинге. Мы ставим амбициозные цели по росту наших бизнесов, намерены усиливать синергию между ними и экосистемой МТС, привлекать новую аудиторию и увеличивать количество коллабораций с другими участниками медиаиндустрии. Опыт и компетенции Андрея Алексеева помогут нам это реализовать», – отметила генеральный директор «МТС Медиа» Софья Митрофанова.

Алексеев имеет 15-летний опыт работы в маркетинге, разработке и реализации маркетинговых, медийных и коммуникационных стратегий. Он занимал руководящие позиции в холдинге «Москва Медиа», фармацевтических компаниях Leo Pharmaceutical Products, НПО Петровакс Фарм, СберЗдоровье, АКРИХИН, Abbott Laboratories и других.

Под его руководством в составе команды МТС Live были реализованы маркетинговые кампании мюзиклов «Последняя сказка», «Ничего не бойся, я с тобой», концертных туров Анны Асти, Дианы Арбениной, Zivert и многое другое.

Фото: «МТС Медиа»

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