«Грешники» возглавили чарт потенциальных лидеров грядущей гонки за «Оскаром»

98-я церемония вручения премии состоится 15 марта 2026 года.

Наградной сезон еще не стартовал, а портал Gold Derby, который уже много лет занимается прогнозами разных премий, составил первый список потенциальных претендентов на главный «Оскар».

По мнению экспертов, фаворитом на победу в категории «Лучший фильм» на данный момент, является хоррор Райана Куглера ГРЕШНИКИ. В центре повествования ленты – два брата-близнеца, которые возвращаются в родной городок, чтобы открыть музыкальный бар для рабочих с плантации, и в первую же ночь его работы сталкиваются с группой вампиров.

На втором месте оказалось драмеди Йоакима Триера СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ, а на третьем – мюзикл Джона М. Чу ЗЛАЯ: НАВСЕГДА. В пятерку также попали новая работа Пола Томаса Андерсона БИТВА ЗА БИТВОЙ с Леонардо ДиКаприо и драма Джафара Панахи ПРОСТАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ.

Разумеется, список Gold Derby будет кардинально меняться в связи с грядущими фестивалями в Венеции, Торонто и Теллурайде.

98-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 15 марта 2026 года. Номинанты будут объявлены 22 января 2026 года.

Претенденты на попадание в категорию «Лучший фильм» по версии Gold Derby на 10 июля

1. ГРЕШНИКИ, реж. Райан Куглер

2. СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ, реж. Йоаким Триер

3. ЗЛАЯ: НАВСЕГДА, реж. Джон М. Чу

4. БИТВА ЗА БИТВОЙ, реж. Пол Томас Андерсон

5. ПРОСТАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ, реж. Джафар Панахи

6. ИЗБАВЬ МЕНЯ ОТ НЕБЫТИЯ, реж. Скотт Купер

7. БУГОНИЯ, реж. Йоргос Лантимос

8. ДЖЕЙ КЕЛЛИ, реж. Ноа Баумбак

9. МАРТИ ПРЕВОСХОДНЫЙ, реж. Джош Сэфди

10. АВАТАР: ОГОНЬ И ПЕПЕЛ, реж. Джеймс Кэмерон

Фото: кадр из фильма ГРЕШНИКИ