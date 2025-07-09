Предпродажи уикенда: «Плагиатор» уступил комедии «Быть»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Поскольку данные триллера ХИЩНЫЕ ТВАРИ отображаются не совсем корректно из-за позднего появления в системе, сегодня мы рассмотрим три проекта: музыкальную комедию ПЛАГИАТОР (AK), новую работу Дэвида Кроненберга САВАН (NKI) и мультфильм ПОБЕГ ИЗ БУДУЩЕГО (CP).
Лента ПЛАГИАТОР отметилась предварительным результатом 704,8 тысяч рублей. Новинка уступила комедиям ТУР С ИВАНУШКАМИ (879,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 47,6 млн) и БЫТЬ (818 тысяч рублей, стартовые сборы – 46,3 млн), но обогнала картины ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ (697,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 73,5 млн) и МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (380,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 32,2 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ТУР С ИВАНУШКАМИ
|873,9
|БЫТЬ
|818,0
|ПЛАГИАТОР
|704,8
|ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ
|697,2
|МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
|380,8
Предпродажи новой работы Дэвида Кроненберга САВАН составили 162,2 тысяч тысячу рублей. Это расположило новинку выше проекта ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ (132,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 9,6 млн), но ниже таких аналогов, как АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ (394,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 10,2 млн), НЕОНОВЫЙ ДЕМОН (248,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 10,1 млн) и ПРЕСТУПЛЕНИЯ БУДУЩЕГО (228,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 8,9 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ
|394,6
|НЕОНОВЫЙ ДЕМОН
|248,6
|ПРЕСТУПЛЕНИЯ БУДУЩЕГО
|228,4
|САВАН
|162,2
|ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ
|132,3
Мультфильм ПОБЕГ ИЗ БУДУЩЕГО предварительно собрал 132,1 тысячи рублей. Новинка уступила предшественнику ПОБЕГ ИЗ СТРАНЫ РОБОТОВ (148,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 17,8 млн), но превзошла другие мультфильмы про медведей Буни ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА (107,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 14,3 млн) и ПОБЕГ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ (36,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 14,1 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ПОБЕГ ИЗ СТРАНЫ РОБОТОВ
|148,1
|ПОБЕГ ИЗ БУДУЩЕГО
|132,1
|ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА
|107,1
|ПОБЕГ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ
|36,3
Фото: кадр из фильма ПЛАГИАТОР
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09.07.2025 Автор: Никита Никитин