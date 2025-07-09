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Аналитика


Предпродажи уикенда: «Плагиатор» уступил комедии «Быть»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Поскольку данные триллера ХИЩНЫЕ ТВАРИ отображаются не совсем корректно из-за позднего появления в системе, сегодня мы рассмотрим три проекта: музыкальную комедию ПЛАГИАТОР (AK), новую работу Дэвида Кроненберга САВАН (NKI) и мультфильм ПОБЕГ ИЗ БУДУЩЕГО (CP). 

Лента ПЛАГИАТОР отметилась предварительным результатом 704,8 тысяч рублей. Новинка уступила комедиям ТУР С ИВАНУШКАМИ (879,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 47,6 млн) и БЫТЬ (818 тысяч рублей, стартовые сборы – 46,3 млн), но обогнала картины ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ (697,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 73,5 млн) и МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (380,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 32,2 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ТУР С ИВАНУШКАМИ 873,9
БЫТЬ 818,0
ПЛАГИАТОР 704,8
ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ 697,2
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК 380,8

Предпродажи новой работы Дэвида Кроненберга САВАН составили 162,2 тысяч тысячу рублей. Это расположило новинку выше проекта ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ (132,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 9,6 млн), но ниже таких аналогов, как АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ (394,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 10,2 млн), НЕОНОВЫЙ ДЕМОН (248,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 10,1 млн) и ПРЕСТУПЛЕНИЯ БУДУЩЕГО (228,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 8,9 млн). 

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ 394,6
НЕОНОВЫЙ ДЕМОН 248,6
ПРЕСТУПЛЕНИЯ БУДУЩЕГО 228,4
САВАН 162,2
ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ 132,3

Мультфильм ПОБЕГ ИЗ БУДУЩЕГО предварительно собрал 132,1 тысячи рублей. Новинка уступила предшественнику ПОБЕГ ИЗ СТРАНЫ РОБОТОВ (148,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 17,8 млн), но превзошла другие мультфильмы про медведей Буни ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА (107,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 14,3 млн) и ПОБЕГ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ (36,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 14,1 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ПОБЕГ ИЗ СТРАНЫ РОБОТОВ 148,1
ПОБЕГ ИЗ БУДУЩЕГО 132,1
ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА 107,1
ПОБЕГ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 36,3

Фото: кадр из фильма ПЛАГИАТОР

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09.07.2025 Автор: Никита Никитин

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