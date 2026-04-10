Предварительная касса четверга: «Вот это драма!» стартовала с первой строчки

Бронза чарта отошла семейной картине «Моя собака – космонавт»

Согласно предварительным данным, лидером четверга стала американская лента ВОТ ЭТО ДРАМА! (VLG). Новинка с Робертом Паттинсоном и Зендеей стартовала с результатом порядка 25,5 млн рублей (44,3 тысячи зрителей), что к концу уикенда должно вылиться в 120-150 млн рублей.



С третьего места таблицы начала свой прокат отечественная картина МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ (CP). Заработанные ей 8,6 млн рублей (24,3 тысячи зрителей) должны дать 60-80 млн рублей за четыре дня проката.



Седьмую строчку застолбил за собой фильм ужасов МУМИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗЛА (EXP) с результатом в 1,6 млн рублей. По итогу уикенда это может вылиться в 9-11 млн рублей.



Российский мультфильм ЗОЛУШКА. ТАЙНА ТРЕХ ЖЕЛАНИЙ (NMG) также попал в первую десятку, записав на свой счет 1,3 млн рублей. Благодаря высокому семейному множителю, к концу недели в копилке анимационного релиза должно оказаться 18-20 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ВОТ ЭТО ДРАМА!