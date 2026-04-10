  Предварительная касса четверга: «Вот это драма!» стартовала с первой строчки

Предварительная касса четверга: «Вот это драма!» стартовала с первой строчки

Автор: БК

10 апреля 2026

Бронза чарта отошла семейной картине «Моя собака – космонавт»

Согласно предварительным данным, лидером четверга стала американская лента ВОТ ЭТО ДРАМА! (VLG). Новинка с Робертом Паттинсоном и Зендеей стартовала с результатом порядка 25,5 млн рублей (44,3 тысячи зрителей), что к концу уикенда должно вылиться в 120-150 млн рублей. 

С третьего места таблицы начала свой прокат отечественная картина МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ (CP). Заработанные ей 8,6 млн рублей (24,3 тысячи зрителей) должны дать 60-80 млн рублей за четыре дня проката. 

Седьмую строчку застолбил за собой фильм ужасов МУМИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗЛА (EXP) с результатом в 1,6 млн рублей. По итогу уикенда это может вылиться в 9-11 млн рублей.

Российский мультфильм ЗОЛУШКА. ТАЙНА ТРЕХ ЖЕЛАНИЙ (NMG) также попал в первую десятку, записав на свой счет 1,3 млн рублей. Благодаря высокому семейному множителю, к концу недели в копилке анимационного релиза должно оказаться 18-20 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма ВОТ ЭТО ДРАМА!

Самое читаемое

Okko рассказал о новинках апреля
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках апреля
Подробнее
Новинки апреля в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 30 марта – 5 апреля 2026 года
Подробнее
«Ограбление в Лос-Анджелесе» стало самым популярным проектом у пиратов в марте
Подробнее
Касса четверга: «Твое сердце будет разбито» продолжает лидировать
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Королек моей любви» стартовал с третьей строчки
Подробнее
Касса России: «Твое сердце будет разбито» вновь возглавило чарт
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Твое сердце будет разбито» вновь вырвало победу
Подробнее
«Атмосфера Кино» стала новым лидером рейтинга дистрибьюторов
Подробнее
Официальная касса России: крепкие сердца
Подробнее
Минкультуры предложило приоритетные темы поддержки кино и ее объемы в 2026 году
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 9–12 апреля
Подробнее
Объем рынка российских онлайн-кинотеатров в 2025 году составил 189 млрд рублей
Подробнее
Гильдия сценаристов Америки заключила новый контракт со студиями и стримингами
Подробнее
«Россия 1» возглавила рейтинг телеканалов по доле аудитории в первом квартале 2026 года
Подробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» продал Москве комплекс «Телебазис»
Подробнее
Стали известны лауреаты анимационной премии «Икар» за 2025 год
Подробнее
Американская касса: «Супер Марио: Галактическое кино» продемонстрировал лучший старт 2026 года
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Вот это драма!» обгоняет «Материалистку»
Подробнее