Госдума приняла закон для полного госфинансирования анимации

Ведомство также утвердило приоритетные темы для поддержки и ее объемы в 2026 году

14 апреля Государственная Дума приняла закон о расширении мер господдержки в сфере кино. В частности, им предусматривается возможность полного государственного финансирования производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества.

Также ведомство утвердило приоритетные темы для проектов, которые претендуют на поддержку, а также ее объемы в 2026 году.

Кроме того, изменится пункт статьи 6, касающийся стопроцентной государственной поддержки «художественных и культурно значимых» фильмов: теперь такие проекты должны соответствовать приоритетным темам, утверждаемым Министерством культуры.

