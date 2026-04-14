Госдума приняла закон для полного госфинансирования анимации

Автор: Илья Кувшинов

14 апреля 2026

Ведомство также утвердило приоритетные темы для поддержки и ее объемы в 2026 году

14 апреля Государственная Дума приняла закон о расширении мер господдержки в сфере кино. В частности, им предусматривается возможность полного государственного финансирования производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества.

Также ведомство утвердило приоритетные темы для проектов, которые претендуют на поддержку, а также ее объемы в 2026 году.

Кроме того, изменится пункт статьи 6, касающийся стопроцентной государственной поддержки «художественных и культурно значимых» фильмов: теперь такие проекты должны соответствовать приоритетным темам, утверждаемым Министерством культуры.

Фото: официальный сайт Государственной Думы

Самое читаемое

Александр Цекало займется кинопроизводством с экс-акционером «Альфа-банка»
Подробнее
Минкультуры предложило приоритетные темы поддержки кино и ее объемы в 2026 году
Подробнее
«Атмосфера Кино» стала новым лидером рейтинга дистрибьюторов
Подробнее
Фонд кино объявил подачу на господдержку национальных фильмов и картин о Дальнем Востоке
Подробнее
Официальная касса России: крепкие сердца
Подробнее
Сарафан для горничной: как ориентированные на женщин проекты показывают себя в кинотеатрах России
Подробнее
Объявлена программа 79-го Каннского кинофестиваля
Подробнее
Госдума рассмотрит в третьем чтении новые поправки в закон о кинематографии
Подробнее
Касса четверга: «Вот это драма!» возглавила чарт
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 6-12 апреля 2026 года
Подробнее
Фонд кино утвердил список лидеров отечественного кинопроизводства на 2026 год
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9-12 апреля
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Вот это драма!» обгоняет «Материалистку»
Подробнее
Произведения Эдуарда Успенского экранизируют при помощи искусственного интеллекта
Подробнее
Индустриальная премия «Цех. За кадром» объявила номинантов
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Вот это драма!»
Подробнее
ИРИ призвал учитывать позицию ФАС при продвижении проектов в сети
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Вот это драма!» стартовала с первой строчки
Подробнее
Креативный кластер анимации «Нейроны» начал свою работу
Подробнее
РОСКИНО начало прием заявок на участие в Шанхайском международном рынке
Подробнее