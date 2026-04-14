Госдума приняла закон для полного госфинансирования анимации
Автор: Илья Кувшинов
14 апреля 2026
Ведомство также утвердило приоритетные темы для поддержки и ее объемы в 2026 году
14 апреля Государственная Дума приняла закон о расширении мер господдержки в сфере кино. В частности, им предусматривается возможность полного государственного финансирования производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества.
Также ведомство утвердило приоритетные темы для проектов, которые претендуют на поддержку, а также ее объемы в 2026 году.
Кроме того, изменится пункт статьи 6, касающийся стопроцентной государственной поддержки «художественных и культурно значимых» фильмов: теперь такие проекты должны соответствовать приоритетным темам, утверждаемым Министерством культуры.
Фото: официальный сайт Государственной Думы
Александр Цекало займется кинопроизводством с экс-акционером «Альфа-банка»Подробнее
Минкультуры предложило приоритетные темы поддержки кино и ее объемы в 2026 годуПодробнее
«Атмосфера Кино» стала новым лидером рейтинга дистрибьюторовПодробнее
Фонд кино объявил подачу на господдержку национальных фильмов и картин о Дальнем ВостокеПодробнее
Официальная касса России: крепкие сердцаПодробнее
Сарафан для горничной: как ориентированные на женщин проекты показывают себя в кинотеатрах РоссииПодробнее
Объявлена программа 79-го Каннского кинофестиваляПодробнее
Госдума рассмотрит в третьем чтении новые поправки в закон о кинематографииПодробнее
Касса четверга: «Вот это драма!» возглавила чартПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 6-12 апреля 2026 годаПодробнее
Фонд кино утвердил список лидеров отечественного кинопроизводства на 2026 годПодробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9-12 апреляПодробнее
Предпродажи уикенда: «Вот это драма!» обгоняет «Материалистку»Подробнее
Произведения Эдуарда Успенского экранизируют при помощи искусственного интеллектаПодробнее
Индустриальная премия «Цех. За кадром» объявила номинантовПодробнее
В Москве прошла премьера фильма «Вот это драма!»Подробнее
ИРИ призвал учитывать позицию ФАС при продвижении проектов в сетиПодробнее
Предварительная касса четверга: «Вот это драма!» стартовала с первой строчкиПодробнее
Креативный кластер анимации «Нейроны» начал свою работуПодробнее
РОСКИНО начало прием заявок на участие в Шанхайском международном рынкеПодробнее