Александр Цекало займется кинопроизводством с экс-акционером «Альфа-банка»

Кинематографист стал владельцем доли в ООО «Продюсерская компания Триал»

Продюсер Александр Цекало стал владельцем доли в размере 33% в ООО «Продюсерская компания Триал». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».

Отмечается, что его зарегистрировал в октябре 2025 года российский предприниматель и бывший акционер «Альфа-банка» Алексей Кузьмичев. Основным профилем компании называется производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Сейчас бизнесмену принадлежит 67% нового ООО.

Напомним, что в 2008 году Цекало основал продюсерскую компанию «Среда». В данный момент он владеет 60% компании, еще 40% принадлежит управляющему партнеру компании Ивану Самохвалову. Источники «Ведомостей» подчеркивают, что в последние несколько лет сериальными проектами «Среды» активно занимался Самохвалов, а у самих партнеров уже какое-то время идут обсуждения по поводу дальнейшей совместной работы – однако, они стараются найти «цивилизованное решение».

Другой инсайдер отмечает, что партнерство Самохвалова и Цекало не накладывает на продюсеров никаких ограничений на сторонние проекты, в текущий момент у них «все хорошо».

