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«Мажор 2» может выйти в кинотеатральный прокат

Автор: Никита Никитин

16 августа 2022

Об этом БК рассказал продюсер Иван Самохвалов

Продюсерская компания «Среда» обсуждает с онлайн-платформой «Кинопоиск» возможность выхода полнометражного проекта МАЖОР 2 в кинотеатральный прокат. Об этом в телеграм-эфире БК рассказал генеральный  продюсер компании «Среда» Иван Самохвалов.

«Мы это обсуждаем с «Кинопоиском», но это зависит от многих факторов, в частности, в каком состоянии будет кинопрокат в момент потенциального выпуска фильма. Тут решающее слово остается за «Кинопоиском», так как именно они определяют прокатную судьбу проекта и стратегию его продвижения. Мы со своей стороны мечтаем выпустить нового МАЖОРА в прокат, высокие кассовые сборы - это high level для любого продюсера», - признался Иван Самохвалов. - «МАЖОР 2 - это полнометражный проект, продолжение первого фильма, которое в этот раз не связывает сезоны между собой, хоть и идет с точки зрения последовательности повествования после четвертого сезона. Но новый фильм связан с изначальным сериалом  только героями, но уже даже не жанром, в плане жанра это отдельное аудио-визуальное произведение».

Первый полнометражный проект из франшизы МАЖОР в момент старта на «КиноПоиск HD» в январе 2021 года стал самым популярным проектом платформы по количеству смотрящих подписчиков. Полнометражный экшн с Павлом Прилучным достиг полумиллиона просмотров подписчиками за первые 10 дней после премьеры. Вышедший через год четвертый сезон «Мажора» также обновил рекорд смотрения на «Кинопоиске». Менее чем за три недели с момента премьеры летом 2022 года проект посмотрели более 1 млн подписчиков «Плюса», что стало рекордным значением среди всех сериалов на видеосервисе. Предыдущим лидером по данному показателю на платформе был другой проект компании «Среда», сериал «Нулевой пациент», достигший отметки в 1 млн смотрящих подписчиков за три недели.

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