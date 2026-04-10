Сарафан для горничной: как ориентированные на женщин проекты показывают себя в кинотеатрах России

Одним из главных событий первых трех месяцев наступившего года в отечественном прокате стала сенсационная касса ленты ГОРНИЧНАЯ. Триллер Пола Фига стартовал в кинотеатрах еще в новогодние праздники с достойным результатом в 134 млн рублей, после чего на втором уикенде заработал даже больше, чем на старте. Благодаря волне обсуждений снижение сборов картины в следующие три недели не превышало 20%. К моменту празднования 8 Марта, когда картина уже ровно два месяца держалась среди лидеров отечественного проката, ее валовые сборы вплотную подобрались к отметке в 1,4 млрд рублей, то есть множитель проката достиг впечатляющего показателя 9,95. Для редакции БК это послужило поводом присмотреться к тому, как проекты, ориентированные на женщин, в данный момент чувствуют себя на больших экранах России.

Женская доля

Среди кинопоказчиков давно сложилось устойчивое представление о том, что именно женщины выбирают фильмы, на которые ходят парами, и что в целом женская половина аудитории является основной движущей силой кинохождения. Очевидно, женщины оказывают заметное влияние не только на работу кинотеатров, но и на множество других сфер жизни в стране уже хотя бы в силу текущих демографических реалий. Согласно данным Росстата по состоянию на январь 2026-го, в России проживает 146,15 млн человек, из них число женщин на 15% выше, чем мужчин. Мальчики сегодня рождаются чаще, чем девочки, и среди людей в возрасте до 30 лет мужчин на данный момент больше. Однако после 30 лет пропорция меняется, и доля женщин в каждой следующей возрастной категории увеличивается. Напомним, что в России сохраняется более чем десятилетняя разница между средней продолжительностью жизни женщин и мужчин. У женщин этот показатель составляет 78,74 года, мужчин – 68,04 года.

По данным программы «Кинозритель» Фонда кино, на текущий момент 63% аудитории кинотеатров составляют женщины, 37% – мужчины. Средний возраст кинозрителя равен 26 годам. 31% аудитории приходится на публику 18–24 лет, 24% – на сегмент 12–17 лет, 23% – на зрителей 25–34 лет.

Если посмотреть список наиболее успешных релизов с 2022 года, то доминирование женщин среди киноаудитории будет очевидным. В числе зрителей ЧЕБУРАШКИ 73% оказались женщинами, у ЧЕБУРАШКИ 2 этот показатель составил 70%, аудитория ХОЛОПА 2 на 65% состояла из женщин, ВОЛШЕБНИКА ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА – на 69%, БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ – на 71%. В то же время распределение публики среди блокбастеров до 2022 года было чуть более вариативным: ХОЛОП привлек 61% женщин и 39% мужчин, зрители ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ разделились поровну, КОРОЛЯ ЛЬВА посмотрело 62% женщин и 38% мужчин, доля женщин среди аудитории МСТИТЕЛЕЙ: ФИНАЛ составила 40%, а мужчин – 60%, Т-34 увидело 53% женщин и 47% мужчин, сиквел ВЕНОМА – 50% женщин и 50% мужчин, первого ВЕНОМА посмотрело 40% женщин и 60% мужчин. Как мы видим, мужчины предпочитали блокбастеры Marvel, которые сейчас можно увидеть в российских кинотеатрах только в пиратском сегменте.

С 2025-го на страницах БК выходит рубрика «Сетевой срез», в рамках которой мы совместно с компанией «Медиалогия» анализируем, как релизы работают в медиапространстве. За прошедший год накопился массив данных по более чем 40 фильмам, в который входит количество публикаций в СМИ, заметность, объем и качество обсуждений в соцмедиа. Романтическое драмеди МАТЕРИАЛИСТКА и триллер ГОРНИЧНАЯ стали одними из самых показательных кейсов за время существования рубрики. Сетевые метрики мелодрамы с Дакотой Джонсон были сопоставимы с крупными релизами и имели любопытную структуру: у фильма наблюдалось меньше формальных упоминаний, но ощутимо больше содержательной дискуссии и репостов в целевых сообществах. В свою очередь, ГОРНИЧНАЯ также демонстрировала быструю кристаллизацию обсуждения и высокий эмоциональный отклик на единицу охвата. Причем картина Пола Фига добилась завидных показателей по качественным метрикам всего за две недели наблюдений.

С оглядкой как на кассовые достижения МАТЕРИАЛИСТКИ и ГОРНИЧНОЙ, так и на их способность увлекать аудиторию и провоцировать дискуссию редакция БК решила поискать взаимосвязь между долей женской аудитории успешных релизов и их выносливостью в прокате. Аналитики БК посчитали множители (соотношение валовых сборов и количества проданных билетов к соответствующим данным стартового уикенда) отечественных и зарубежных фильмов, собравших по итогам проката больше 100 млн рублей и вышедших в период с 2023 по 2025 год. Из рассмотрения были исключены анимация и участники «новогодних битв», чью динамику сборов искажают различные сторонние факторы. По десяти фильмам каждого года, показавшим лучшие множители по посещаемости, мы изучили данные по гендерному распределению аудитории в программе «Кинозритель» «Ванта Груп» и Фонда кино.

Важно понимать, что гендерный баланс аудитории того или иного фильма не является константой. У одного и того же релиза распределение между женщинами и мужчинами может сложиться по-разному в зависимости от множества факторов. В последние годы на гендерное соотношение киноходящей аудитории влияли пандемия COVID-19, рост популярности онлайн-смотрения и других альтернативных развлечений, уход голливудских студий, эмиграционные и мобилизационные волны и многое другое.

Довольно красноречивыми являются тут примеры двух главных «сарафанных» хитов 2019 года, трагикомедии ЗЕЛЕНАЯ КНИГА и корейского триллера ПАРАЗИТЫ. Проекты Питера Фаррелли и Пон Джун-хо среди фильмов с валовыми сборами 100+ млн рублей имели самые высокие множители по посещаемости в году (9,9 и 8,1 соответственно), но при этом получили довольно равномерное гендерное распределение аудитории. У триумфатора «Оскара» наблюдался паритет по полу (50% на 50%), а у победителя Канн женщины получили совсем уж небольшое преимущество (53% на 47%). С достаточной уверенностью можно утверждать, что в случае данных проектов повышенный интерес к ним среди всех целевых демографий во многом вызван волной их фестивальных и наградных успехов. В то же время, как можно заметить по таблице ниже, в условиях новой стабильности равномерный гендерный баланс для любого «сарафанного» хита станет практически недостижимым.

В самые непростые для кинопоказа 2020–2022 годы искажение кинопрокатной динамики успешных релизов наблюдалось по своим причинам. Пандемия COVID-19 и случившийся следом уход с рынка голливудских мейджоров привели к тому, что на протяжении трех кризисных лет кинотеатры испытывали острую нехватку мощных проектов. Именно этот фактор обусловил непривычную динамику сборов широкого спектра тогдашних премьер, отчего показатели фильмов тех лет нам также представляются нерелевантными, как и данные 2019-го, когда кинопоказ функционировал в принципиально другой реальности.

При этом как раз в рассматриваемый период доля женской аудитории совершила резкий скачок. По данным «Ванта Груп», если в 2019-м средняя доля женщин за год в составе киноаудитории равнялась 54,7%, а мужчин – 45,3%, то уже в 2023-м число мужчин сократилось до 31,2%, а доля женщин подскочила до 67,9%.

Оценивая таблицу выше, первым делом стоит отметить, что, несмотря на очевидное доминирование женской аудитории как в среднем за год, так и на конкретных релизах, где она могла достигать 4/5 от всей аудитории (МАТЕРИАЛИСТКА, СВОДИШЬ С УМА), утверждать, что среди «сарафанных» хитов присутствуют исключительно проекты, ориентированные на женщин, нельзя. Среди российских фильмов наблюдается предсказуемый уклон в семейные релизы и сказки. Судя по всему, заметный перевес женской аудитории у фильмов БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР, ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ, НЕ ОДНА ДОМА, НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ (у всех доля женской аудитории превышает 70%) объясняется среди прочего тем, что именно мамы сопровождают детей во время кинодосуга.

Среди зарубежных проектов наблюдается более завидное жанровое разнообразие, включая хорроры (ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ!, СУБСТАНЦИЯ, УЖАСАЮЩИЙ 3, ОДНО ЦЕЛОЕ, ВЫХОД 8), фэнтези (ДРАКУЛА), исторические картины (ЖАННА ДЮБАРРИ). Красноречиво наличие в топе 2023 года среди прочих остросюжетных проектов боевика Гая Ричи ПЕРЕВОДЧИК, у которого доля мужской аудитории составила почти половину всех зрителей (49% – редкий показатель даже для докризисных лет). Можно утверждать, что эта аудитория не безвозвратно потеряна для индустрии кинопоказа, и в случае наличия интересных данному сегменту зрителей релизов, способных порождать положительный «сарафан», он будут возвращаться в кинотеатры. Впрочем, и женщины порой проявляют неравнодушие к «мужскому» кино, если судить по гендерному соотношению картин КРАКЕН и АВГУСТ. Довольно наглядным представляется то, проекты каких именно дистрибьюторов чаще всего демонстрируют самые завидные множители по итогам проката. Судя по всему, именно «Централ Партнершип», «Атмосфера Кино» и «Вольга» с большей эффективностью обеспечивают своим релизам продолжительную и качественную роспись, максимально тесно сотрудничая с кинотеатрами.

Комментируя для БК яркие кейсы фильмов для женской аудитории прошлого года, такие как МАТЕРИАЛИСТКА, ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА и ГОРНИЧНАЯ, руководитель специальных проектов «Ванта Груп» Анастасия Кротова отметила, что важно понимать контекст. «Сегодня женщины – основная аудитория кинотеатров. Именно они, независимо от жанра (будь то семейное кино, драма или комедия), принимают решение о походе в кино. Рассуждая о «женском кино», мы говорим о сегменте, который подчиняется общим законам проката, но с важной оговоркой: женская аудитория острее реагирует на ценности и эмоциональный посыл истории», – подчеркнула Кротова.

На сборы в первую очередь влияют актерский состав и ценности, транслируемые историей, продолжает эксперт. МАТЕРИАЛИСТКА собрала 395 млн рублей, а ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА – 249 млн. Звездные исполнители способны обеспечить интерес и стартовый трафик, но дальнейшая судьба фильма определяется уже тем, насколько его смыслы совпадают с ожиданиями аудитории. Это хорошо видно по индексам рекомендаций зрителей (NPS). У МАТЕРИАЛИСТКИ NPS составил -13, у ПЛОХОЙ ДЕВОЧКИ оказался равен -21. Отрицательные значения говорят о том, что разочарованных зрительниц больше, чем довольных: женщины не готовы рекомендовать этот фильм подругам или родным. Аудитория шла в первую очередь на актеров, но ценности и мотивация героев оказались для многих спорными. При этом такие проекты все равно могут активно обсуждаться, а зрители идут в кино, чтобы сформировать собственное мнение.

Совсем иначе работает ситуация, когда фильм попадает в ценностный запрос аудитории, обращает внимание Кротова. Например, ГОРНИЧНАЯ при сборах почти в 1,4 млрд рублей показывает NPS около 50 – это высокий уровень рекомендаций. Такой NPS превращает картину в событие, которое обсуждают в социальных сетях, среди знакомых или в семейном кругу. Подобный результат говорит о том, что релиз не только привлекает внимание, но и превосходит ожидания зрителей, поэтому они активно советуют его другим. Ценности проекта глубоко резонировали с аудиторией, что обеспечило ему и высокий NPS.

«Эти кейсы показывают, что ключевым фактором остается совпадение ценностей фильма с ожиданиями аудитории. В условиях, когда женщины – главный кинозритель, именно их готовность рекомендовать фильм становится главным драйвером устойчивых сборов, перевешивающим даже мощный стартовый каст. Актерский состав и сюжет могут привести зрителя в кинотеатр, но именно ценностное попадание в запрос и потребности аудитории определяют, будет ли релиз рекомендоваться дальше и насколько устойчивыми окажутся его сборы», – заключает Анастасия Кротова.

Время тюльпанов

По мнению генерального директора кинокомпании Bazelevs Тимура Асадова, успех ГОРНИЧНОЙ стал сюрпризом и для прокатчика, и для индустрии в целом: «Тут карты сложились. Однозначно никто не ожидал таких результатов. «Сарафан» и обсуждение, мне кажется, подогрели интерес в большей степени, чем он был изначально. Молодцы маркетологи, что поддержали эту историю, стали ее развивать, вот и получили положительный результат. И, конечно, стечение обстоятельств: хорошая дата, на которой не было большой конкуренции в сегменте. Все сложилось – и роспись, и заполняемость, и наработка, и крутой результат. Рады за коллег, кто поверил в эту картину, расписали и добились. Хочется сделать вывод, что нужно просто снимать качественное кино с хорошим сценарием. Тут видно, что были задействованы умельцы и профессионалы своего дела».

С Тимуром Асадовым согласна продюсер проектов КРАСАВИЦА и ТЮЛЬПАНЫ Мария Затуловская. По ее мнению, ГОРНИЧНАЯ, а также хиты прошлого года МАТЕРИАЛИСТКА и ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА выделяются креативными промокампаниями, пришедшими от зарубежных продакшнов. В то же время она обратила внимание на то, что эти три проекта объединены провокационностью в своей тематике: «Это фильмы 18+, и, конечно, они затрагивают темы, на которые, с одной стороны, женщинам интересно говорить, а с другой стороны, может быть, не все решаются открыто это делать. Некоторые мои подружки сначала стеснялись идти на ГОРНИЧНУЮ, к примеру, а потом смотрели и обсуждали, но втихаря. Споры вокруг рождает провокационность. И поэтому людям интересно пойти посмотреть, а что же там такое, что все обсуждают».

В то же время продюсеры признали, что именно на данном этапе развития рынка настало время для таких проектов, как ТЮЛЬПАНЫ. Праздничный альманах стартовал в уикенд 8 Марта с результатом в 54,8 млн рублей. «Безусловно, мы видим на любом фильме, который делаем, будь то ЕЛКИ или КРАСАВИЦА, что 70 процентов аудитории – женщины. Очевидно, что для них и надо снимать кино. ТЮЛЬПАНЫ мы выпускаем в том числе сейчас, а не несколько лет назад, потому что сегодня в кино ходят женщины. Мужчин вытащить в кинотеатр стало значительно сложнее. Поэтому, конечно, ТЮЛЬПАНЫ – ответ на вызов времени», – подчеркнула Мария Затуловская.

Girl’s power

По словам генерального директора компании «Про:взгляд» Татьяны Долженко, тезис о том, что кино, ориентированное на женщин, вышло в последнее время в отечественном прокате на новый кассовый уровень, не подлежит сомнению: «Перекос в сторону преобладания женщин в кинотеатрах наблюдался и раньше, стал усиливаться начиная с 2022-го и продолжает свой рост. При этом и здесь есть нюансы. Например, жанр поверхностного развлекательного ромкома, за вычетом фильмов с хай-концептом и звездами наподобие МАТЕРИАЛИСТКИ, наоборот, продолжает терять зрителя и все больше перемещается на территорию платформенного смотрения. А вот то, что динамичные боевики переживают сложный период – это уже аргумент, дополнительно подтверждающий тезис о преобладании женской аудитории в кинотеатрах. Мы умеем и любим заниматься кино со смыслами и состояниями, поэтому описанные тенденции нами воспринимаются положительно. Мы счастливы, что чувствительные, чуткие и высокоэстетичные картины, связанные с глубинными слоями переживаний, находят своего зрителя».

В свою очередь, операционный директор компании «Экспонента Фильм» Елена Верниковская упомянутые выше успешные кейсы связывает не столько с тем, что именно кино для женской аудитории показывает рекордные результаты, сколько с новым витком популярности зарубежного независимого кино в целом: «Я не сказала бы, что именно женское кино вышло на другой кассовый уровень. ИЛЛЮЗИЮ ОБМАНА 3, МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНОГО или ДОЛГУЮ ПРОГУЛКУ нельзя назвать женским кино, как и нашу анимацию ЛЕДИ БАГ, отличившуюся несколько лет назад. Рост сборов качественного зарубежного кино связан прежде всего с его нехваткой в официальном прокате. Другое дело, что драйвером кинопохода сейчас являются женщины, в связи с чем их доля и на таком кино оказывается около 60 процентов».

Как рассказала Елена Верниковская, в компании «Экспонента Фильм» анализируют при покупке, на какую аудиторию рассчитаны рассматриваемые проекты и где они могут лучше сработать. За последнее время дистрибьютор не выпускал в прокат чисто мужское кино, оставляя его для ТВ и VOD, где оно лучше себя чувствует. В то же время вслед за потребностями зрителей тенденции постоянно меняются, и в компании выбирают и покупают фильмы в основном за два-три года до их выпуска, не фокусируясь только на том, женское это кино или мужское.

Затрагивая тему рекламных кампаний и месседжей кинотеатральных релизов, Верниковская не отрицает, что «Экспонента Фильм» идет за зрителем, который превалирует сегодня в кинотеатрах. При выпуске проекта, который обещает привлечь преимущественно женскую аудиторию, прокатчик настраивает рекламную кампанию целенаправленно на женщин. Но внутри этой большой группы выделяются разные сегменты и в зависимости от релиза выбираются свои инструменты, механика и креатив. Из ближайших премьер с потенциальным преобладанием женской аудитории у «Экспоненты Фильм» выходит ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД от создателей фильмов 500 ДНЕЙ ЛЕТА и ТЕЛО ДЖЕННИФЕР, международные права на который принадлежат Universal. «Этот молодежный хоррор-триллер оценит аудитория модных хорроров Neon и A24, поэтому будем работать на этого зрителя. В фильме отличный молодой каст, общий охват соцсетей которых составляет почти 50 миллионов человек. Это Лили Рейнхарт, Лола Тун, Виктория Педретти, Александра Шипп и Эмма Чемберлен – популярная американская блогерша, ведущая красных дорожек на Met Gala. Так что мы активно работаем с фан-базой этих актрис. Фильм рассказывает про токсичные отношения, соперничество и зависть между подружками, которые работают в модной индустрии, поэтому задействуем и аудиторию охватных блогерш, чьи темы – шопинг, лайфстайл, вечеринки, фэшн. В общем, мы много всего делаем как на охватных ресурсах с таргетом на молодых женщин, так и точечно, на разные сегменты женской целевой аудитории», – рассказывает Елена Верниковская.

Из числа недавних ярких рекламных кампаний, ориентированных на женщин, Татьяна Долженко назвала выпуск фильма УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ: «Наличие Роберта Паттинсона в актерском составе и тематика хроники разрушающейся любви – все это нацеливало продвижение на женскую аудиторию, как ее канонически принято воспринимать, по крайней мере. Среди других каналов коммуникации большая роль была отведена коллаборациям с женскими брендами и присутствию в светском глянце». При выстраивании коммуникации со зрителем для фильма Линн Рэмси дистрибьютор среди прочего сотрудничал с приложением Twinby, самым популярным ресурсом знакомств для социально активной аудитории 16–36 лет. Со слов Долженко, запрос на сотрудничество от дистрибьютора был встречен партнером с высокой вовлеченностью. Среди прочего в интерфейсе приложения были использованы встроенные профили для знакомства персонажей Дженнифер Лоуренс и Роберта Паттинсона, что по оценке прокатчика привело к высокой конверсии. Кроме того, дистрибьютор имел возможность настроить таргет показа этих профилей на аудиторию с нужными социально-демографическими и гендерными параметрами. Также в штате Twinby работали психологи, которые были задействованы при продвижении картины (публикации в СМИ, обсуждение со зрителями психологии близости на одном из показов и прочее).

«При выпуске УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ мы убедились в том, что львиная часть дебатов строится не вокруг качества картины или уровня актерской игры, а вокруг эмоционального отклика, этических перипетий, психологических слоев картины, а это создает интенсивное поле, которое само себя воспроизводит по спирали, – рассуждает Татьяна Долженко. – В ленте попадались друг за другом топ-10 причин, почему вы обязаны посмотреть это кино, и топ-10 причин, почему вам ни в коем случае не стоит тратить на него время, и закономерно, что объем активности вокруг негативного аспекта был даже выше. В общем, тут действительно диаметральность мнений одерживает верх над фильмами-хорошистами».

Радикальность и эмоциональность зрительниц подтверждает и психолог, схематерапевт, основатель социального проекта «Живая» Юлия Леликова: «Женская аудитория нередко воспринимает историю в полюсах – либо полное принятие и восторг, либо резкое отторжение. Середины почти не бывает: если тронуло сердце, то до слез, если не поверила – то насовсем, – отмечает эксперт. – Это связано с тем, что женщины, как правило, более сенситивны к эмоциональным оттенкам повествования и глубине характеров. Во время просмотра женщина не просто перед экраном – она внутри повествования, проживает историю, примеряет ее на себя, чувствует за героев. После просмотра эта вовлеченность не заканчивается: в голове продолжается своего рода мысленная «жвачка» – пересмотр сцен, проигрывание диалогов, попытка понять мотивы, ответить на внутренние вопросы. Это создает эффект длительного сопереживания и сильной эмоциональной связи с фильмом. Поэтому, если история откликнулась, женщина вернется к ней, порекомендует другим и снова переживет эти чувства. И каждая рекомендация тут будет своего рода попыткой еще раз переосмыслить увиденное. Впрочем, если история не откликнулась, критика может быть особенно строгой. Таким образом, степень лояльности высока, но она напрямую зависит от эмоциональной подлинности материала».

На вопрос, можно ли утверждать, что проекты, нацеленные на женщин, вызывают больше обсуждений и потому дольше держатся в прокате, Верниковская ответила, что дискуссии всегда рождают дополнительный интерес и растят «ноги» фильмам. «Женское кино действительно часто затрагивает животрепещущие темы, обсуждение которых имеет особый вирусный эффект. Но справедливости ради надо отметить, что сейчас мы видим высокие прокатные множители у многих хайповых зарубежных картин, не только женских, но, опять же, с поправкой на то, что в кинотеатрах в принципе преобладают женщины, – поясняет она. – Женщины более эмоциональны и открыты по своей сути. Именно поэтому они – основа любого «сарафана». Это можно заметить, как минимум анализируя количество репостов и отметок в соцсетях от девушек – в среднем их, по грубым прикидкам, на 30–40 процентов больше, чем от мужчин. Их активность проявляется не только в соцсетях, но и офлайн – на встрече с подругами, в салонах красоты, в фитнес-центрах, на работе – при каждой встрече можно узнать, что интересного посмотреть. Плюс обсуждение работает как продолжение просмотра. Для многих фильм не заканчивается титрами – рекомендация становится частью опыта. Девушки всегда охотно делятся опытом и мнением и прислушиваются к мнению женщин – лидеров мнений, инфлюэнсеров, блогеров, селебрити, которые им нравятся. На этом влиянии построена львиная доля рекламного рынка с товарами и контентом для девушек. Есть истории, которые больше цепляют женскую аудиторию – они могут оценивать не весь фильм целиком, а, например, смещать фокус на определенных персонажей или сюжетные линии. Лояльность и желание быть в теме, как мне кажется, не особо зависит от пола, это все-таки человеческий фактор, и у каждого он свой. Но женская аудитория может быть более лояльной, если возникает эмоциональная связь с персонажами, историями, звездами. Если женская аудитория «зацепилась» за героев, она сильнее вовлекается в обсуждение – делится впечатлениями, рекомендациями. Так появляются тренды и гиперфиксация на определенных историях, как это было, например, с ГОРНИЧНОЙ». Татьяна Долженко согласна с тем, что сегодня в прокате дольше держатся проекты, которые посвящены более дискуссионным темам, например, вопросам отношений или психологическим проблемам героев. «Кинопрокат существует в динамике исключений, подтверждающих правила, но в целом да, сложно не согласиться с этой гипотезой. Абсолютно все успешные кейсы последнего времени, включая, кстати, МЕЛОЧИ ЖИЗНИ и ДРАКУЛУ, это подтверждают. Повод для острой дискуссии или тема для разморозки уязвимых аспектов отношений между полами действительно стимулирует «сарафан». Рубрики «кино» и «психология» существуют в большинстве изданий, позиционирующих себя женскими», – рассуждает она. По мнению Юлии Леликовой, у женщин чаще обнаруживается стремление поддерживать обсуждение по актуальным поводам, что как раз позволяет лучше формировать «сарафан» и охотнее откликаться на него: «Это не просто любопытство, за ним стоит желание чувствовать себя частью чего-то общего. Долгое время для женщин было важно получать одобрение – быть хорошей, понятной, «правильной» в глазах других. Из-за этого возникла привычка оглядываться на мнение окружающих, сверять свои чувства с тем, как «принято». Отсюда и активность в разговорах, комментариях, обсуждениях: важно не только понять позицию других, но и почувствовать, что ты не одна в своих ощущениях. Для женщин важен сам процесс обмена эмоциями. Даже противоречивый «сарафан» здесь работает в плюс: чем больше чувств, тем шире обсуждение. Женщины формируют «сарафан» иначе – не из любопытства, а из желания прожить и проговорить. И в этом их сила: они умеют поддерживать интерес к истории, делать ее личной и живой, превращая обсуждение в продолжение самого фильма». «Женщина часто открыта и любознательна, отражает ожидания общества на способность поддержать светскую беседу, иметь живой ум с чувствованием пульса времени, быть эрудированной, ценить красоту, смыслы и глубину, делиться полезным и важным с близким кругом, иметь сильные лидерские качества. В общем, средневзвешенная российская женщина соединяет в себе несоединимое и перманентно исполняет смертельный трюк на шесте», – подытоживает Татьяна Долженко.

В условиях преобладания в кинотеатрах женской аудитории, наверное, не стоит удивляться тому, что количество так называемых женских релизов в ближайшее время будет расти по аналогии со сказочным трендом, когда производители, нащупав благоприятную почву, решили по максимуму выработать ее потенциал. И не исключено, что следующим трендом, которым отметится индустрия, станут попытки все же вернуть в кинотеатры мужчин. БК держит руку на пульсе.

10.04.2026 Автор: Рая Башинская, Никита Никитин, Вероника Скурихина