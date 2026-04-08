Предпродажи уикенда: «Вот это драма!» обгоняет «Материалистку»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим драмеди ВОТ ЭТО ДРАМА! (VLG), семейный фильм МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ (CP) и мультфильм ЗОЛУШКА. ТАЙНА ТРЕХ ЖЕЛАНИЙ (NMG).
Трагикомедия ВОТ ЭТО ДРАМА! предварительно освоила 10,08 млн рублей (с учетом сеансов с субтитрами). По уровню предпродаж картина с участием Зендеи и Роберта Паттинсона уже вышла за рамки всех предшествующих шаблонов и превзошла большинство аналогов, включая картины МАТЕРИАЛИСТКА (6,2 млн рублей, стартовые сборы – 93,5 млн), АНОРА (4,1 млн рублей, стартовые сборы – 55,5 млн без учета превью), ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА (2,5 млн рублей, стартовые сборы – 70 млн), МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 38,1 млн) и ВРЕМЯ ЖИТЬ (835,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,1 млн).
Фильм
Уровень предпродаж
|ВОТ ЭТО ДРАМА!
|10,082
|МАТЕРИАЛИСТКА
|6,208
|АНОРА
|4,131
|ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА
|2,480
|МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ
|1,134
|ВРЕМЯ ЖИТЬ
|0,835
Семейная приключенческая лента МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ предварительно заработала 2 млн рублей. Новинка уже оставила позади такие проекты, как ПАЛЬМА (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 103,9 млн), МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ (505,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 35,4 млн), (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (460,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 38,1 млн) и КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА (252,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,2 млн). В то же время выше новинки осталась картина ПАЛЬМА 2 (3,7 млн рублей, стартовые сборы – 146,3 млн).
Фильм
Уровень предпродаж
|ПАЛЬМА 2
|3,712
|МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ
|2,012
|ПАЛЬМА
|1,108
|МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ
|0,506
|(НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
|0,461
|КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА
|0,252
Предварительные продажи билетов мультфильма ЗОЛУШКА. ТАЙНА ТРЕХ ЖЕЛАНИЙ составили 320 тысяч рублей. Новинка проиграла аналогам ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ (1 млн рублей, стартовые сборы – 55,1 млн), РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА (723,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 35 млн), ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ (345,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 28 млн), но смогла опередить анимацию ОГОНЕК-ОГНИВО (157,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,5 млн).
Фильм
Уровень предпродаж
|ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ
|1,001
|РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА
|0,724
|ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ
|0,345
|ЗОЛУШКА. ТАЙНА ТРЕХ ЖЕЛАНИЙ
|0,320
|ОГОНЕК-ОГНИВО
|0,158
Фото: кадр из фильма ВОТ ЭТО ДРАМА!
08.04.2026 Автор: Никита Никитин