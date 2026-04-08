Аналитика


Предпродажи уикенда: «Вот это драма!» обгоняет «Материалистку»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим драмеди ВОТ ЭТО ДРАМА! (VLG), семейный фильм МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ (CP) и мультфильм ЗОЛУШКА. ТАЙНА ТРЕХ ЖЕЛАНИЙ (NMG). 

Трагикомедия ВОТ ЭТО ДРАМА! предварительно освоила 10,08 млн рублей (с учетом сеансов с субтитрами). По уровню предпродаж картина с участием Зендеи и Роберта Паттинсона уже вышла за рамки всех предшествующих шаблонов и превзошла большинство аналогов, включая картины МАТЕРИАЛИСТКА (6,2 млн рублей, стартовые сборы – 93,5 млн), АНОРА (4,1 млн рублей, стартовые сборы – 55,5 млн без учета превью), ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА (2,5 млн рублей, стартовые сборы – 70 млн), МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 38,1 млн) и ВРЕМЯ ЖИТЬ (835,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,1 млн).  

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
ВОТ ЭТО ДРАМА! 10,082
МАТЕРИАЛИСТКА 6,208
АНОРА 4,131
ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА 2,480
МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ 1,134
ВРЕМЯ ЖИТЬ 0,835

Семейная приключенческая лента МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ предварительно заработала 2 млн рублей. Новинка уже оставила позади такие проекты, как ПАЛЬМА (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 103,9 млн), МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ  (505,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 35,4 млн), (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (460,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 38,1 млн) и КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА (252,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,2 млн). В то же время выше новинки осталась картина ПАЛЬМА 2 (3,7 млн рублей, стартовые сборы – 146,3 млн). 

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
ПАЛЬМА 2 3,712
МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ 2,012
ПАЛЬМА 1,108
МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ 0,506
(НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 0,461
КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА 0,252

Предварительные продажи билетов мультфильма ЗОЛУШКА. ТАЙНА ТРЕХ ЖЕЛАНИЙ составили 320 тысяч рублей. Новинка проиграла аналогам ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ (1 млн рублей, стартовые сборы – 55,1 млн), РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА (723,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 35 млн), ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ (345,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 28 млн), но смогла опередить анимацию ОГОНЕК-ОГНИВО (157,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,5 млн). 

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ 1,001
РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА 0,724
ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ 0,345
ЗОЛУШКА. ТАЙНА ТРЕХ ЖЕЛАНИЙ 0,320
ОГОНЕК-ОГНИВО 0,158

Фото: кадр из фильма ВОТ ЭТО ДРАМА!

08.04.2026 Автор: Никита Никитин

Самое читаемое

Okko рассказал о новинках апреля
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках апреля
Подробнее
Новинки апреля в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 30 марта – 5 апреля 2026 года
Подробнее
«Ограбление в Лос-Анджелесе» стало самым популярным проектом у пиратов в марте
Подробнее
Новинки апреля в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»
Подробнее
Касса четверга: «Твое сердце будет разбито» продолжает лидировать
Подробнее
Московский международный кинофестиваль представил программу и жюри
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Королек моей любви» превзошел «Конец Славы»
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Королек моей любви» стартовал с третьей строчки
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 2-5 апреля
Подробнее
Mubi выпустит в американский прокат «Минотавра» Андрея Звягинцева
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Твое сердце будет разбито» вновь вырвало победу
Подробнее
Касса России: «Твое сердце будет разбито» вновь возглавило чарт
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 9–12 апреля
Подробнее
Гильдия сценаристов Америки заключила новый контракт со студиями и стримингами
Подробнее
Объем рынка российских онлайн-кинотеатров в 2025 году составил 189 млрд рублей
Подробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» продал Москве комплекс «Телебазис»
Подробнее
«Россия 1» возглавила рейтинг телеканалов по доле аудитории в первом квартале 2026 года
Подробнее
Американская касса: «Супер Марио: Галактическое кино» продемонстрировал лучший старт 2026 года
Подробнее