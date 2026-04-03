Предварительная касса четверга: «Королек моей любви» стартовал с третьей строчки
Автор: Георгий Романов
3 апреля 2026
«Дети леса 2» заняли пятую позицию
Согласно предварительным данным, лучшей новинкой уикенда стала музыкальная комедия КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ (CP). Отечественный проект забрал бронзу чарта, заработав около 14 млн рублей (30,4 тысячи зрителей). Подобный старт позволяет ему рассчитывать на 100-110 млн рублей за четыре дня проката.
Немецкая семейная картина ДЕТИ ЛЕСА 2 (CPF) расположилась на шестой строчке чарта с 3 млн рублей (8,6 тысяч зрителей) в своем активе. Скорее всего, по итогу уикенда в копилке новинки окажется 15-20 млн рублей.
Фото: кадр из фильма КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ
