«Ограбление в Лос-Анджелесе» стало самым популярным проектом у пиратов в марте

В чарт полнометражных фильмов также попали «Военная машина» и «Зараза»

По просьбе БК Медиа компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила списки фильмов и сериалов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете (на торрент-трекерах и пиратских ресурсах) в марте 2026 года. В F6 отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место в полнометражном чарте занял криминальный боевик ОГРАБЛЕНИЕ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ с Крисом Хемсвортом, Хэлли Берри и Марком Руффало. Вторая строчка досталась экшну ВОЕННАЯ МАШИНА, дебютировавшему на Netflix 6 марта, а бронза ушла комедийному хоррору ЗАРАЗА.

На четвертом месте оказался новый хоррор Сэма Рейми НА ПОМОЩЬ!, появившийся на зарубежных платформах 24 марта. Пятерку замкнул комедийный экшн Гора Вербински УДАЧИ, ВЕСЕЛЬЯ, НЕ СДОХНИ.

На этот раз в топ-10 не оказалось релизов, которые были легально доступны в России онлайн в марте.

Пиратский чарт самых популярных сериалов в марте возглавила игровая адаптация манги «One Piece. Большой куш». Второй сезон проекта Netflix появился на стриминге 10 марта. В тройке лидеров также оказались «Красота» от Райана Мерфи и приквел «Игры престолов» – фэнтези «Рыцарь семи королевств».

В десятке обнаружилось сразу три российских проекта – историческая драма «Князь Андрей», лирическая комедия «Встать на ноги» и боевик «Возмездие». Каждый из них был легально доступен в России онлайн в марте.

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в марте 2026 года

1. ОГРАБЛЕНИЕ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ / Crime 101

2. ВОЕННАЯ МАШИНА / War Machine

3. ЗАРАЗА / Cold Storage

4. НА ПОМОЩЬ! / Send Help

5. УДАЧИ, ВЕСЕЛЬЯ, НЕ СДОХНИ / Good Luck, Have Fun, Don’t Die

6. КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ / Mercy

7. НАСЛЕДНИК / How to Make a Killing

8. ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ / Wuthering Heights

9. ХОЛОСТЯК В ИТАЛИИ / Solo Mio

10. ОДНА МИЛЯ: ГЛАВА ПЕРВАЯ / One Mile: Chapter One

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов сериалы в марте 2026 года

1. «One Piece. Большой куш» / One Piece

2. «Красота» / The Beauty

3. «Рыцарь семи королевств» / A Knight of the Seven Kingdoms

4. «Князь Андрей»

5. «Встать на ноги»

6. «Молодой Шерлок» / Young Sherlock

7. «56 дней» / 56 Days

8. «Возмездие»

9. «Захваченный рейс» / Hijack

10. «Детектив Холе» / Jo Nesbo’s Detective Hole

Фото: кадр из фильма ОГРАБЛЕНИЕ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ