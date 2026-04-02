Московский международный кинофестиваль представил программу и жюри
Смотр откроет военная драма «Ангелы Ладоги»
Организаторы 48-го ММКФ рассказали на официальной пресс-конференции о программе смотра, а также представили жюри конкурсных секций.
Фильмом открытия смотра станет военная драма АНГЕЛЫ ЛАДОГИ Александра Котта.
В основной конкурс попало два российских фильма – ВЫГОТСКИЙ Антона Бильжо и ОТЕЦ Павла Иванова.
Председателем жюри основного конкурса станет режиссер Прасанна Витанаге. Определять победителей ему помогут режиссер, сценарист и продюсер Иван И. Твердовский, актриса Дарья Екамасова, актриса и певица Цзинь Ша, режиссер, сценарист и продюсер Махмут Фазыл Джошкун, а также режиссер Хавьер Ребольо.
В секцию «Русские премьеры» вошли семь картин. В их числе – КРАСНЫЙ ПРИЗРАК 1812 Андрея Богатырева, ШУРАЛЕ Алины Насибуллиной, ТЕМПЕРАТУРА ВСЕЛЕННОЙ Виктора Шамирова и ПЕСНИ ДЖИННОВ Романа Михайлова. Лауреатов выберут режиссеры Владимир Котт и Антон Маслов, а также актриса Анна Банщикова.
Основной конкурс
• АННА МАНЬЯНИ. НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ, реж. Моника Гуэрриторе
• ВЫГОТСКИЙ, реж. Антон Бильжо
• ВОЗДАЯНИЕ, реж. Даниэль Гусман
• ЗИМНИЙ СВЕТ, реж. Чо Хён-Со
• ИГРА В ГУСЯ, реж. Карла Бадильо
• КОРОВА, реж. Кристина Фернандес Пинтадо, Мигель Льоренс
• НЕБО ВЕЗДЕ ОДИНАКОВО, реж. Хамидреза Газеми
• НЕОТКРЫТОЕ ПИСЬМО, реж. Батделгер Бямбасурен
• ОТЕЦ, реж. Павел Иванов
• ПАДЕНИЕ, реж. Ши Жэньфэй
• ПОКОЙСЯ С МИРОМ, реж. Алессандро Д’Амбрози, Санта де Сантис
• ПУТЕШЕСТВИЕ В ДАЛЬНИЕ КРАЯ, реж. Ким Джин Ю
• СТРАСТЬ, реж. Фазиль Разак
Конкурс «Русские премьеры»
• ДРУГОЙ МИР, реж. Николай Коваленко
• КРАСНЫЙ ПРИЗРАК 1812, реж. Андрей Богатырёв
• НА КРАЮ СВЕТА, реж. Эдуард Новиков
• ПЕСНИ ДЖИННОВ, реж. Роман Михайлов
• ТЕМПЕРАТУРА ВСЕЛЕННОЙ, реж. Виктор Шамиров
• ХРУПКОСТЬ. ВЫДУМЩИЦА, реж. Ксения Зуева
• ШУРАЛЕ, реж. Алина Насибуллина
Фото: кадр из фильма АНГЕЛЫ ЛАДОГИ