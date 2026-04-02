Московский международный кинофестиваль представил программу и жюри

Смотр откроет военная драма «Ангелы Ладоги»

Организаторы 48-го ММКФ рассказали на официальной пресс-конференции о программе смотра, а также представили жюри конкурсных секций.

Фильмом открытия смотра станет военная драма АНГЕЛЫ ЛАДОГИ Александра Котта.



В основной конкурс попало два российских фильма – ВЫГОТСКИЙ Антона Бильжо и ОТЕЦ Павла Иванова.

Председателем жюри основного конкурса станет режиссер Прасанна Витанаге. Определять победителей ему помогут режиссер, сценарист и продюсер Иван И. Твердовский, актриса Дарья Екамасова, актриса и певица Цзинь Ша, режиссер, сценарист и продюсер Махмут Фазыл Джошкун, а также режиссер Хавьер Ребольо.

В секцию «Русские премьеры» вошли семь картин. В их числе – КРАСНЫЙ ПРИЗРАК 1812 Андрея Богатырева, ШУРАЛЕ Алины Насибуллиной, ТЕМПЕРАТУРА ВСЕЛЕННОЙ Виктора Шамирова и ПЕСНИ ДЖИННОВ Романа Михайлова. Лауреатов выберут режиссеры Владимир Котт и Антон Маслов, а также актриса Анна Банщикова.

Основной конкурс

• АННА МАНЬЯНИ. НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ, реж. Моника Гуэрриторе

• ВЫГОТСКИЙ, реж. Антон Бильжо

• ВОЗДАЯНИЕ, реж. Даниэль Гусман

• ЗИМНИЙ СВЕТ, реж. Чо Хён-Со

• ИГРА В ГУСЯ, реж. Карла Бадильо

• КОРОВА, реж. Кристина Фернандес Пинтадо, Мигель Льоренс

• НЕБО ВЕЗДЕ ОДИНАКОВО, реж. Хамидреза Газеми

• НЕОТКРЫТОЕ ПИСЬМО, реж. Батделгер Бямбасурен

• ОТЕЦ, реж. Павел Иванов

• ПАДЕНИЕ, реж. Ши Жэньфэй

• ПОКОЙСЯ С МИРОМ, реж. Алессандро Д’Амбрози, Санта де Сантис

• ПУТЕШЕСТВИЕ В ДАЛЬНИЕ КРАЯ, реж. Ким Джин Ю

• СТРАСТЬ, реж. Фазиль Разак

Конкурс «Русские премьеры»

• ДРУГОЙ МИР, реж. Николай Коваленко

• КРАСНЫЙ ПРИЗРАК 1812, реж. Андрей Богатырёв

• НА КРАЮ СВЕТА, реж. Эдуард Новиков

• ПЕСНИ ДЖИННОВ, реж. Роман Михайлов

• ТЕМПЕРАТУРА ВСЕЛЕННОЙ, реж. Виктор Шамиров

• ХРУПКОСТЬ. ВЫДУМЩИЦА, реж. Ксения Зуева

• ШУРАЛЕ, реж. Алина Насибуллина

Фото: кадр из фильма АНГЕЛЫ ЛАДОГИ