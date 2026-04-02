Московский международный кинофестиваль представил программу и жюри

Автор: БК

2 апреля 2026

Смотр откроет военная драма «Ангелы Ладоги»

Организаторы 48-го ММКФ рассказали на официальной пресс-конференции о программе смотра, а также представили жюри конкурсных секций.

Фильмом открытия смотра станет военная драма АНГЕЛЫ ЛАДОГИ Александра Котта. 
 
В основной конкурс попало два российских фильма – ВЫГОТСКИЙ Антона Бильжо и ОТЕЦ Павла Иванова. 

Председателем жюри основного конкурса станет режиссер Прасанна Витанаге. Определять победителей ему помогут режиссер, сценарист и продюсер Иван И. Твердовский, актриса Дарья Екамасова, актриса и певица Цзинь Ша, режиссер, сценарист и продюсер Махмут Фазыл Джошкун, а также режиссер Хавьер Ребольо.

В секцию «Русские премьеры» вошли семь картин. В их числе – КРАСНЫЙ ПРИЗРАК 1812 Андрея Богатырева, ШУРАЛЕ Алины Насибуллиной, ТЕМПЕРАТУРА ВСЕЛЕННОЙ Виктора Шамирова и ПЕСНИ ДЖИННОВ Романа Михайлова. Лауреатов выберут режиссеры Владимир Котт и Антон Маслов, а также актриса Анна Банщикова.

Основной конкурс
АННА МАНЬЯНИ. НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ, реж. Моника Гуэрриторе 
ВЫГОТСКИЙ, реж. Антон Бильжо 
ВОЗДАЯНИЕ, реж. Даниэль Гусман 
ЗИМНИЙ СВЕТ, реж. Чо Хён-Со 
ИГРА В ГУСЯ, реж. Карла Бадильо 
КОРОВА, реж. Кристина Фернандес Пинтадо, Мигель Льоренс 
НЕБО ВЕЗДЕ ОДИНАКОВО, реж. Хамидреза Газеми 
НЕОТКРЫТОЕ ПИСЬМО, реж. Батделгер Бямбасурен
ОТЕЦ, реж. Павел Иванов 
ПАДЕНИЕ, реж. Ши Жэньфэй 
ПОКОЙСЯ С МИРОМ, реж. Алессандро Д’Амбрози, Санта де Сантис 
ПУТЕШЕСТВИЕ В ДАЛЬНИЕ КРАЯ, реж. Ким Джин Ю 
СТРАСТЬ, реж. Фазиль Разак

Конкурс «Русские премьеры»
ДРУГОЙ МИР, реж. Николай Коваленко 
КРАСНЫЙ ПРИЗРАК 1812, реж. Андрей Богатырёв 
НА КРАЮ СВЕТА, реж. Эдуард Новиков 
ПЕСНИ ДЖИННОВ, реж. Роман Михайлов 
ТЕМПЕРАТУРА ВСЕЛЕННОЙ, реж. Виктор Шамиров 
ХРУПКОСТЬ. ВЫДУМЩИЦА, реж. Ксения Зуева 
ШУРАЛЕ, реж. Алина Насибуллина

Фото: кадр из фильма АНГЕЛЫ ЛАДОГИ

