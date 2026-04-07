Обзор новинок проката на уикенде 9–12 апреля

Главным предложением для зрителей, преимущественно городской молодой аудитории, станет американский фильм ВОТ ЭТО ДРАМА! (VLG). У этого релиза есть все составляющие потенциального успеха: провокационная тема – как легко рушится предсвадебная идиллия из-за одного неосторожного слова; производящая студия А24, регулярно поставляющая на рынок топовые арт-мейнстрим проекты, и суперзвезды Зендея и Роберт Паттинсон в главных ролях. Учитывая имеющийся у прокатчика опыт работы с подобными картинами, претендующими на звание «сарафанных хитов», можно прогнозировать сборы на уровне МАТЕРИАЛИСТКИ (93,5 млн рублей и 158 тысяч зрителей на старте) и ПЛОХОЙ ДЕВОЧКИ (70 млн рублей и 117 тысяч зрителей за первые выходные).

Вероника Скурихина: «ВОТ ЭТО ДРАМА! небезосновательно выглядит главным хитом апреля для городской молодой аудитории, которая осознано идет на модное провокационное американское кино со звездами, следит за его эффектной кампанией онлайн и готова обсуждать его как у кулера, так и в интернет-пространстве. Молчать об этом фильме точно не получится».

Более народным предложением видится отечественная ретро-драма МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ (CP). Выход фильма о дружбе ребенка и дворняжки, которая окажется знаменитой космической Белкой, очевидно, приурочен ко Дню Космонавтики. Во взрослом актерском составе не топовые, но такие довольно узнаваемые актеры, как Кирилл Зайцев и Ольга Лерман, комфортно чувствующие себя в эстетике открыточных 60-х. Все это позволяет предположить, что картина заинтересует, в первую очередь семьи. Ориентирами по сборам выступают такие проекты, как МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ (35,4 млн рублей и 101 тысяча человек на старте) и (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (38,1 млн рублей и 96,5 тысяч зрителей после первого уикенда).

Для детей в прокат выйдет новый мультфильм ЗОЛУШКА. ТАЙНА ТРЕХ ЖЕЛАНИЙ (NMG). Популярная сказка в новой версии предлагает визуально более современную главную героиню, но при этом остается костюмированной и волшебной, привлекая в кино, в первую очередь, девочек. Анимация выходит уже после окончания большого блока школьных каникул, что формирует прогноз по сборам по аналогии с ГАНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: МИССИЯ «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (25,4 млн рублей и 78,7 тысяч зрителей на старте) и ФОРМУЛА ВОДЫ (23,2 млн рублей и 71,6 тысяч зрителей по итогам первых выходных).

В числе перевыпусков на этой неделе – КРАСНАЯ ПУСТЫНЯ (INK) Микеланджело Антониони. А космическую тематику поддержит игровой фильм ПЛАНЕТА (PNR), в главном герое которой угадывается фигура советского режиссера-фантаста Павла Клушанцева.

Также в прокат выйдут документальный фильм ЕМЕЛЬЯНЕНКО (KAP), хоррор МУМИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗЛА (EXP) и драма ХЕЙТЕР (CAO).

В пиратском сегменте ожидается премьера анимационного фильма СУПЕР МАРИО: ГАЛАКТИЧЕСКОЕ КИНО, которое способно заинтересовать в равной степени как взрослую аудиторию, так и семьи с детьми.

07.04.2026 Автор: Вероника Cкурихина