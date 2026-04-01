Официальная касса России: любви все зрители покорны

Молодая аудитория высоко оценила кино «про себя» ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО, принеся в кинотеатры за первый уикенд 200 млн рублей и обеспечив релизу шестой по успешности старт текущего года. Экранизацию романа Анны Джейн посмотрело 410 тысяч зрителей, что близко к посещаемости американского аналога, экранизации первого романа Анны Тодд ПОСЛЕ (106 млн рублей и 414 тысяч зрителей на старте).

Во второй уикенд ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2 снизил темпы сборов на 36,3%, демонстрируя схожую динамику с первым фильмом (35,5%) и превосходящую цифры недавнего сиквела ЦАРЕВНЫ-ЛЯГУШКИ (-57,2%). Фильм Виктора Лакисова заработал еще 173 млн рублей, а в общей сумме собрал уже 495 млн рублей и привлек 1,273 млн зрителей, что превосходит график первой картины (413 млн рублей и 1,211 млн зрителей за тот же период).

Разница между валовым бокс-офисом по итогам уикенда в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, по которым у нас имеются подтвержденные данные от дистрибьюторов, на прошедшем уикенде составила 146 млн рублей. Эту сумму БК определяет как примерные сборы пиратских релизов, главным из которых в минувший уикенд стала фантастическая лента ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА». По сравнению с предыдущей неделей выручка неофициального проката увеличилась на 39,1%.

Мультфильм КОТЫ ЭРМИТАЖА 2. ТАЙНА ЕГИПЕТСКОГО ЗАЛА стартовал с четвертого места и освоил 40,1 млн рублей за 108 тысяч проданных билетов. Анимационный релиз обошел прошлогодние сиквелы ГАНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: МИССИЯ «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (25,4 млн рублей и 79 тысяч зрителей) и МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН 2 (22,5 млн рублей и 62 тысячи зрителей). Но более чем в два раза уступили по всем показателям первой части (91,1 млн рублей и 366 тысяч зрителей).

Черная комедия НАСЛЕДНИК, как и ее главный герой, не думает сдаваться на пути к состоянию. После четырех уикендов в копилке фильма насчитывается 289 млн рублей, посещаемость составила – 462 тысячи зрителей. Фильм с Гленном Пауэллом превзошел итоговый результат ПЛОХОЙ ДЕВОЧКИ (249 млн рублей и 429 тысяч зрителей) и немного опережает график МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНОГО (274 млн рублей и 432 тысячи зрителей после четырех уикендов).

Военный фильм МАЛЫШ вновь отметился минимальным падением в топ-10, оно составило 29,4%. Лента с Глебом Калюжным уже собрала 196 млн рублей и привлекла 456 тысяч зрителей, превзойдя на пятой неделе тотал ближайшего аналога ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР» (131 млн рублей и 431 тысяча зрителей).

Сборы СКАЗКИ О ЦАРЕ САЛТАНЕ по итогам семи уикендов достигли 2,068 млрд рублей, количество проданных билетов – 4,932 млн. В ближайшее время экранизация произведения А.С.Пушкина превзойдет по этому показателю ПРОСТОКВАШИНО (4,954 млн) и станет самым посещаемым проектом производства Кинокомпании братьев Андреасян.

Благодаря американскому проекту ВСКРЫТИЕ ДЕМОНА, в топ-10 вернулись хорроры. Фильм по видеоигре 2022 года заработал 17,3 млн рублей и привлек 35 тысяч зрителей. Это больше, чем было у недавних жанровых аналогов АСТРАЛ. АМУЛЕТ ЗЛА (12,7 млн рублей и 26 тысяч зрителей) и ИНФЕРНО (9,7 млн рублей и 20 тысяч зрителей).

Фантастическая лента КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА не достигла космических высот, несмотря на увлекательную историю перемещений во времени, звездный актерский состав и очаровательную бордер-колли в одной из главных ролей. Фильм начал работу с девятой строчки и заработал 16,2 млн рублей, а его сеансы посетили 38,6 тысяч зрителей. Это меньше, чем было у таких картин с фантастической составляющей, как ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ (26,3 млн рублей и 57,8 тысячи зрителей) и ПИРАТЫ ГАЛАКТИКИ «БАРРАКУДА» (21,7 млн рублей и 70 тысяч зрителей). В среднем на один сеанс приходило 6 человек, что стало самым низким показателем в топ-10.

Семейная комедия ДОКТОР ГАФ, также с участием актеров-животных, потеряла на втором уикенде 44,2% от первоначальных сборов, заработав 13,7 млн рублей. В общей сложности проект с Сергеем Гармашем освоил 44,4 млн рублей и привлек 121 тысячу зрителей. Это меньше, чем на том же этапе показывали МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ (79,4 млн рублей и 242 тысячи зрителей) и СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК (65,6 млн рублей и 180 тысяч зрителей).

Также в прокат вышли сербский триллер с Милошем Биковичем ИЗОЛЯЦИЯ (17-е место, 3,6 млн рублей и 6,4 тысячи зрителей) и российский триллер ПАСТБИЩА БОГОВ (18-е место, 3,2 млн рублей и 6,3 тысячи зрителей).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 725 млн рублей, с учетом стран СНГ – 806 млн рублей. Это на 10,8% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 19,2% больше, чем было на аналогичном уикенде 2025 года, когда в прокате вторую неделю работала ПАЛЬМА 2.

01.04.2026 Автор: Вероника Cкурихина